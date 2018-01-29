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Судьи
Главный судья:
Массимилиано Иррати (Пистоя)
Материалы

Милан - Лацио

28.01.2018, Воскресенье, 20:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ ТВ Италия. Серия А, 22 тур Милан - Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
3 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Лацио 4:1 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
13 февраля, понедельник 22:45 Лацио 1:1 Милан
5 тур
20 сентября, вторник 21:45 Милан 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
11 тур
1 ноября, воскресенье 22:45 Лацио 1:3 Милан
Италия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
27 января, вторник 22:45 Милан 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
24 января, суббота 22:45 Лацио 3:1 Милан
1 тур
31 августа, воскресенье 20:00 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
29 тур
23 марта, воскресенье 23:45 Лацио 1:1 Милан
10 тур
30 октября, среда 23:45 Милан 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
2 марта, суббота 23:45 Милан 3:0 Лацио
8 тур
20 октября, суббота 22:45 Лацио 3:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
21 тур
1 февраля, среда 23:45 Лацио 2:0 Милан
2 тур
9 сентября, пятница 22:45 Милан 2:2 Лацио
Италия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
26 января, четверг 23:45 Милан 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2010/2011)
23 тур
1 февраля, вторник 22:45 Милан 0:0 Лацио
4 тур
22 сентября, среда 22:45 Лацио 1:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
28 марта, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Лацио
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 1:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 22:45 Лацио 0:3 Милан
3 тур
21 сентября, воскресенье 22:30 Милан 4:1 Лацио
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
3 декабря, среда 22:45 Милан 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:30 Милан 1:1 Лацио
7 тур
7 октября, воскресенье 22:30 Лацио 1:5 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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