Пардью — о видеоповторах: «Если бы вы видели, как система работала вчера на «Энфилде», вы бы в ней усомнились»

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью поделился мнением о системе видеоповторов, которая была использована вчера на матче 1/16 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (3:2).

«На стадионе все казалось странным, потому что у нас не было понятия о том, что происходит. У нас не было монитора. Здесь не как в теннисе, когда ты видишь траекторию полета мяча. Мы в полном неведении. Все в полном неведении. Это гол? Или нет?

Думаю, если бы вы были на стадионе и увидели, как работает система, вы бы начали в ней сомневаться», — сказал Пардью.

В первом тайме матча «Ливерпуль» – «Вест Бромвич» арбитры трижды прибегали к видеоповторам.