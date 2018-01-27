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    Продливший контракт Анюков заявил, что испытывает огромное желание выступать за «Зенит»

    Защитник «Зенита» Александр Анюков, продливший сегодня контракт с петербургским клубом до лета 2019 года, прокомментировал это событие.

    Напомним, по условиям нового соглашения 35-летний футболист будет исполнять обязанности играющего тренера второй команды сине-бело-голубых.

    «Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении. Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы, и, конечно, огромное желание защищать цвета «Зенита», – сказал Анюков.

    Анюков выступает за сине-бело-голубых с 2005 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.01.2018 16:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 27 января 2018, 18:59

      Саша будет лидером , да и помошником Косте.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 27 января 2018, 16:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мог бы играть и в первом составе Зенита и любого клуба РФПЛ . Слили тебя парень. В уши надули. В такой хорошей форме и за 2-й состав??? Ха-Ха-Ха. Плюнь в лицо кто тебя поддержал.

      -4
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > RedWhiteFans2 27 января 2018, 17:09

      Ты его обследовал чтоли, тебе ли знать в какой он форме？Хахах

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > Nekit92 27 января 2018, 17:16

      Нет ты его обследовал. За 2-й состав играть может а за 1-й нет что-ли? Херню несешь какую то.

      -3
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > RedWhiteFans2 27 января 2018, 21:38

      хахаха а ты сам понял че сказал? Зачем он нам в первой команде, на лавке сидеть?!
      иди уроки учи...

      0
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > RedWhiteFans2 27 января 2018, 23:50

      Слыш епт Анюков легенда!!!!

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