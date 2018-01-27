Продливший контракт Анюков заявил, что испытывает огромное желание выступать за «Зенит»

Защитник «Зенита» Александр Анюков, продливший сегодня контракт с петербургским клубом до лета 2019 года, прокомментировал это событие.

Напомним, по условиям нового соглашения 35-летний футболист будет исполнять обязанности играющего тренера второй команды сине-бело-голубых.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении. Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы, и, конечно, огромное желание защищать цвета «Зенита», – сказал Анюков.

Анюков выступает за сине-бело-голубых с 2005 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах.