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  • Продливший контракт Анюков заявил, что испытывает огромное желание выступать за «Зенит»

Продливший контракт Анюков заявил, что испытывает огромное желание выступать за «Зенит»

27 января 2018, 16:25
8

Защитник «Зенита» Александр Анюков, продливший сегодня контракт с петербургским клубом до лета 2019 года, прокомментировал это событие.

Напомним, по условиям нового соглашения 35-летний футболист будет исполнять обязанности играющего тренера второй команды сине-бело-голубых.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом решении. Очень хочу играть в футбол, чувствую в себе силы для работы, и, конечно, огромное желание защищать цвета «Зенита», – сказал Анюков.

Анюков выступает за сине-бело-голубых с 2005 года. В текущем сезоне он принял участие в четырех матчах.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр
Комментарии (8)
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vladik12
1517059976
Ну да, от кормушки сложно оторваться.
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RedWhiteFans2
1517061047
Мог бы играть и в первом составе Зенита и любого клуба РФПЛ . Слили тебя парень. В уши надули. В такой хорошей форме и за 2-й состав??? Ха-Ха-Ха. Плюнь в лицо кто тебя поддержал.
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zenitforever2015
1517068755
Саша будет лидером , да и помошником Косте.
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