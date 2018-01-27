Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Аланьяспор» может приобрести Эменике в случае ухода Вагнера Лав

    Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике рассматривается «Аланьяспором» в качестве возможной замены Вагнеру Лав, сообщает Complete Sports.

    Бразилец может покинуть «Аланьяспор» в нынешнее трансферное окно и перебраться в «Бешикташ», поэтому клуб ищет альтернативные варианты, среди которых 30-летний нигериец.

    Ранее Эменике уже выступал в Турции, защищая цвета «Фенербахче», откуда летом 2017 и перешел в «Олимпиакос». В текущем сезоне форвард выходил на поле в 10-ти матчах, отметившись четырьмя голами.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2018 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 января 2018, 13:57

      возвращайся домой !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11