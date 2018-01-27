«Аланьяспор» может приобрести Эменике в случае ухода Вагнера Лав

Нападающий «Олимпиакоса» Эммануэль Эменике рассматривается «Аланьяспором» в качестве возможной замены Вагнеру Лав, сообщает Complete Sports.

Бразилец может покинуть «Аланьяспор» в нынешнее трансферное окно и перебраться в «Бешикташ», поэтому клуб ищет альтернативные варианты, среди которых 30-летний нигериец.

Ранее Эменике уже выступал в Турции, защищая цвета «Фенербахче», откуда летом 2017 и перешел в «Олимпиакос». В текущем сезоне форвард выходил на поле в 10-ти матчах, отметившись четырьмя голами.