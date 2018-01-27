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    Венгер: «Арсенал» намерен удержать Озила»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы клуба на продление контракта с Месутом Озилом. Полузащитник уже летом может получить статус свободного агента.

    «Наше намерение состоит в том, чтобы удержать Озила в клубе. Надеюсь, мы сделаем это очень скоро. Он ведет себя так, кто готов и дальше работать в команде. Мы не достаточно близки к положительному исходу в переговорах, чтобы вам точно сказать, что Озил остается», – сказал Венгер.

    Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Metro

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    27.01.2018 09:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 27 января 2018, 19:04

      за перевод два!

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