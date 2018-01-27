Венгер: «Арсенал» намерен удержать Озила»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы клуба на продление контракта с Месутом Озилом. Полузащитник уже летом может получить статус свободного агента.

«Наше намерение состоит в том, чтобы удержать Озила в клубе. Надеюсь, мы сделаем это очень скоро. Он ведет себя так, кто готов и дальше работать в команде. Мы не достаточно близки к положительному исходу в переговорах, чтобы вам точно сказать, что Озил остается», – сказал Венгер.

Хавбек в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.