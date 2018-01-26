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    Журналист CNN: «Я предложил Трампу возглавить «Арсенал»

    Телеведущий «Piers Morgan Tonight» Пирс Морган опубликовал фрагмент интервью с президентом США.

    «Тот момент, когда я предлагаю Трампу стать тренером «Арсенала». Он построил бы отличную стену в защите. Он также обладает атакующей философией и стремится выигрывать каждый трофей любой ценой.

    Смотрите его ответ в воскресенье вечером на ITV», – подписал англичанин фотографию, на которой он вручает Трампу футболку «канониров» с 45 номером.

    Трамп является 45 президентом Соединенных Штатов.

    По распространенной версии, лондонец Морган болеет за «Арсенал».

    Источник: Twitter

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    26.01.2018 22:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 27 января 2018, 00:47

      Не знаю, как Трамп, а Венгер себя уже изжил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 26 января 2018, 23:52

      We'll make Arsenal great again!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      sined1951 26 января 2018, 23:09

      Зачем публиковать разную ерунду придурковатых журналистов США? Это сайт про футбол или про неумную политику?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      restless_one > sined1951 27 января 2018, 02:05

      Зачем заходить на этот сайт, если вы конченый обмудок? Идите деградируйте на Россия-1, там вам и умный футбол, и сказочная политика.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 23:04

      Неплохой приём по привлечению серьёзных инвестиций в клуб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +355

      kvm5 26 января 2018, 22:52

      возможно это выход

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 января 2018, 22:48

      Тульский Арсенал?

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