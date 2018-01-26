Журналист CNN: «Я предложил Трампу возглавить «Арсенал»

Телеведущий «Piers Morgan Tonight» Пирс Морган опубликовал фрагмент интервью с президентом США.

«Тот момент, когда я предлагаю Трампу стать тренером «Арсенала». Он построил бы отличную стену в защите. Он также обладает атакующей философией и стремится выигрывать каждый трофей любой ценой.

Смотрите его ответ в воскресенье вечером на ITV», – подписал англичанин фотографию, на которой он вручает Трампу футболку «канониров» с 45 номером.

Трамп является 45 президентом Соединенных Штатов.

По распространенной версии, лондонец Морган болеет за «Арсенал».