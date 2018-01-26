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    Вальверде не думает о «Реале»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает «Реал» сильным соперником, но предпочитает не думать о сопернике.

    «Реал»? Я должен думать только о «Барселоне». В мою работу входит забота о том, чтобы мои игроки были в порядке и добивались успехов на турнирах, в которых принимают участие.

    «Реал» – очень сильный соперник, но футбол таков, и мы все осознаем это. Знаем также, что при победах считаемся лучшими, а при поражениях нас считают слабее соперников», – заявил Вальверде.

    Напомним, что «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Эспаньол», а «Реал» сделать этого не смог, уступив «Леганесу».

    Источник: Marca

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    26.01.2018 10:19
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