Вальверде не думает о «Реале»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает «Реал» сильным соперником, но предпочитает не думать о сопернике.

«Реал»? Я должен думать только о «Барселоне». В мою работу входит забота о том, чтобы мои игроки были в порядке и добивались успехов на турнирах, в которых принимают участие.

«Реал» – очень сильный соперник, но футбол таков, и мы все осознаем это. Знаем также, что при победах считаемся лучшими, а при поражениях нас считают слабее соперников», – заявил Вальверде.

Напомним, что «Барселона» вышла в полуфинал Кубка Испании, обыграв «Эспаньол», а «Реал» сделать этого не смог, уступив «Леганесу».