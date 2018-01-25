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  • Венгер: «У «Арсенала» есть время, чтобы подготовиться к финалу»

Венгер: «У «Арсенала» есть время, чтобы подготовиться к финалу»

25 января 2018, 06:42
3

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что его команда переломила ход ответного полуфинального матча Кубка английской Лиги с «Челси» во втором тайме.

«В первом тайме мы упустили инициативу. У нас был определенный страх при игре в атаке, из-за чего мы и пострадали. Мы не играли в правильном ключе.

После перерыва ситуация изменилась. «Арсенал» взял игру под свой контроль. Мы знали, что во втором тайме нам следует прибавлять, и сделали это.

Финал? У нас есть время, чтобы подготовиться к нему. Будем рады видеть наших болельщиков на «Уэмбли». Играли уже там несколько раз, и счастливы снова отправиться туда», – цитирует Венгера Sky Sports.

Ответный полуфинальный матч Кубка английской Лиги «Арсенал» – «Челси» завершился со счетом 2:1. Первый матч – 0:0.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси Венгер Арсен
Комментарии (3)
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Аристократ Олжик
1516852224
Где вас уничтожить Сити . . .
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