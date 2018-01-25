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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Арсенал - Челси

24.01.2018, Среда, 23:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала , ответный матч Арсенал - Челси
Первый матч: 0 - 0
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 10 января, среда 23:00 Челси 0:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
3 января, среда 22:45 Арсенал 2:2 Челси
5 тур
17 сентября, воскресенье 15:30 Челси 0:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2017

6 августа, воскресенье 16:00 Арсенал 1:1
(4:1)п		 Челси
Товарищеские матчи 2017

22 июля, суббота 14:40 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
Финал
27 мая, суббота 19:30 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 15:30 Челси 3:1 Арсенал
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Арсенал 3:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 19:00 Арсенал 0:1 Челси
6 тур
19 сентября, суббота 14:45 Челси 2:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2015

2 августа, воскресенье 17:00 Арсенал 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Арсенал 0:0 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 17:20 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 16:45 Челси 6:0 Арсенал
17 тур
23 декабря, понедельник 23:59 Арсенал 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Арсенал 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 17:30 Челси 2:1 Арсенал
6 тур
29 сентября, суббота 15:45 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 15:45 Арсенал 0:0 Челси
10 тур
29 октября, суббота 15:45 Челси 3:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Челси
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:4 Челси
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
18 апреля, суббота 20:15 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Арсенал
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Челси
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 25 января 2018, 11:31

    ну повезло арсеналу ! ну значит в следующем этапе вылетит дно венгеровское !

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 25 января 2018, 01:13

    Челси огорчил

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    Рейтинг: +1534

    Evgeniy32 24 января 2018, 22:27

    Такой поединок, а наш "Матч ТВ" как обычно....

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    Рейтинг: +111

    Prodriver 24 января 2018, 16:04

    Подскажите где можно трансляцию матча посмотреть?

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    Рейтинг: +46

    semenov m 24 января 2018, 14:45

    ТМ

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    Рейтинг: +46

    semenov m 24 января 2018, 14:42

    Н

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 24 января 2018, 08:44

    победу челси!!!

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    Рейтинг: +46

    latka1 23 января 2018, 09:17

    А трансляция будет??

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