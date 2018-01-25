Арсенал - Челси

ну повезло арсеналу ! ну значит в следующем этапе вылетит дно венгеровское !
|1/2 финала
первый матч
|10 января, среда
|23:00
|Челси
|0:0
|Арсенал
|22 тур
|3 января, среда
|22:45
|Арсенал
|2:2
|Челси
|5 тур
|17 сентября, воскресенье
|15:30
|Челси
|0:0
|Арсенал
|24 тур
|4 февраля, суббота
|15:30
|Челси
|3:1
|Арсенал
|6 тур
|24 сентября, суббота
|19:30
|Арсенал
|3:0
|Челси
|23 тур
|24 января, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|0:1
|Челси
|6 тур
|19 сентября, суббота
|14:45
|Челси
|2:0
|Арсенал
|34 тур
|26 апреля, воскресенье
|18:00
|Арсенал
|0:0
|Челси
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|17:20
|Челси
|2:0
|Арсенал
|31 тур
|22 марта, суббота
|16:45
|Челси
|6:0
|Арсенал
|17 тур
|23 декабря, понедельник
|23:59
|Арсенал
|0:0
|Челси
|23 тур
|20 января, воскресенье
|17:30
|Челси
|2:1
|Арсенал
|6 тур
|29 сентября, суббота
|15:45
|Арсенал
|1:2
|Челси
|35 тур
|21 апреля, суббота
|15:45
|Арсенал
|0:0
|Челси
|10 тур
|29 октября, суббота
|15:45
|Челси
|3:5
|Арсенал
|19 тур
|27 декабря, понедельник
|23:00
|Арсенал
|3:1
|Челси
|7 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Челси
|2:0
|Арсенал
|25 тур
|7 февраля, воскресенье
|19:00
|Челси
|2:0
|Арсенал
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|0:3
|Челси
|36 тур
|10 мая, воскресенье
|19:00
|Арсенал
|1:4
|Челси
|15 тур
|30 ноября, воскресенье
|19:00
|Челси
|1:2
|Арсенал
ну повезло арсеналу ! ну значит в следующем этапе вылетит дно венгеровское !
Челси огорчил
Такой поединок, а наш "Матч ТВ" как обычно....
Подскажите где можно трансляцию матча посмотреть?
ТМ
Н
победу челси!!!
А трансляция будет??