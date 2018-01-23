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    Врач, оперировавший Джикию, сообщил, что уже сегодня игрок начнет занятия в спортзале

    Профессор римской клиники «Вилла Стюарт» Пьер Паоло Мариани, прооперировавший сегодня защитника «Спартака» Георгия Джикию, выразил надежду, что 24-летний футболист сможет принять участие в домашнем чемпионате мира.

    Ранее Мариани сообщил, что россиянин может восстановиться к середине мая.

    Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ» (0:1).

    – Вчера вечером прооперировал Георгия, у него повреждение передних крестообразных связок, а также наружного и внутреннего мениска левого коленного сустава, – сказал доктор Мариани. – Частично вырезали наружный мениск и сделали пластику внутреннего, также сделали пластику передней крестообразной связки. Уже вечером пойдем в спортзал, чтобы сразу нагрузить колено – это наша методика. Георгий должен сразу начать восстановление.

    – Как он себя чувствует?

    – Хорошо, он молодец, в этом деле настрой очень важен.

    – Дадите прогноз по срокам восстановления?

    – Надеюсь, Джикия сыграет на домашнем чемпионате мира, но это зависит от многих людей – от меня, от самого Георгия, от работников «Спартака». К счастью, у нас есть время. К слову, хочу пожелать удачи сборной России, за которую я буду болеть в отсутствие Италии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2018 17:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 22:50

      Эта новость внушает оптимизм

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 января 2018, 19:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бл****дь зае****ли уже с этой джикией

      -4
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