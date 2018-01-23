Врач, оперировавший Джикию, сообщил, что уже сегодня игрок начнет занятия в спортзале

Профессор римской клиники «Вилла Стюарт» Пьер Паоло Мариани, прооперировавший сегодня защитника «Спартака» Георгия Джикию, выразил надежду, что 24-летний футболист сможет принять участие в домашнем чемпионате мира.
Ранее Мариани сообщил, что россиянин может восстановиться к середине мая.
Напомним, Джикия получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче с китайским «Шанхай СИПГ» (0:1).
– Вчера вечером прооперировал Георгия, у него повреждение передних крестообразных связок, а также наружного и внутреннего мениска левого коленного сустава, – сказал доктор Мариани. – Частично вырезали наружный мениск и сделали пластику внутреннего, также сделали пластику передней крестообразной связки. Уже вечером пойдем в спортзал, чтобы сразу нагрузить колено – это наша методика. Георгий должен сразу начать восстановление.
– Как он себя чувствует?
– Хорошо, он молодец, в этом деле настрой очень важен.
– Дадите прогноз по срокам восстановления?
– Надеюсь, Джикия сыграет на домашнем чемпионате мира, но это зависит от многих людей – от меня, от самого Георгия, от работников «Спартака». К счастью, у нас есть время. К слову, хочу пожелать удачи сборной России, за которую я буду болеть в отсутствие Италии.