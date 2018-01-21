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  • Зидан — о возможной отставке из «Реала»: «Я не собираюсь сдаваться и хочу продолжать бороться»

Зидан — о возможной отставке из «Реала»: «Я не собираюсь сдаваться и хочу продолжать бороться»

21 января 2018, 13:18
6

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможной отставке. Также он высказался об атакующем трио Гарет БэйлКарим БенземаКриштиану Роналду, которое может появиться в сегодняшнем матче 20-го тура против «Депортиво», так как все игроки восстановились от травм.

«Я не думаю о негативных вещах — только о позитивных. Мы найдем позитив. Я не собираюсь сдаваться и хочу продолжать бороться. Я никогда не показывал, что хочу уйти.

Бэйл, Бензема и Роналдо? Все трое могут появиться на поле в матче с «Депортиво», но я не буду говорить, кто именно сыграет. Я рад, что могу рассчитывать на этих замечательных игроков, они многое делают для команды», — сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Депортиво» начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Skysports
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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Hala Madrid
1516530772
Для этого надо не испугаться усадить полсостава на банку и купить кого-то (!!!!!!!!) на место Бензема, ну то есть быть Моуриньо, а не Зиданом.
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koli4ka
1516531420
М У З И К Зиданушка борись,и главно не боись!!! Сегодня думаю, вы в клочья порвёте Депор и даже Кристинка дубелёк оформить...
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insider_retro
1516532282
Негативные вещи не ждут, когда о них подумают... Они сами лезут куда не надо... А из-за подобных мыслей, высокой ответственности и непредсказуемости замечательных игроков, у тренера бубенцы к горлу подкидывает!!..
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dok66
1516533711
Посадил бы Криштиану на лавку на пару матчей ! Он бы сразу заиграл ! А то в этом сезоне у него голова чем то совсем другим занята , ну никак не футболом !
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САНЁК17
1516558690
Как говорится, не дождетесь
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