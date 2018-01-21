Зидан — о возможной отставке из «Реала»: «Я не собираюсь сдаваться и хочу продолжать бороться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможной отставке. Также он высказался об атакующем трио Гарет Бэйл – Карим Бензема – Криштиану Роналду, которое может появиться в сегодняшнем матче 20-го тура против «Депортиво», так как все игроки восстановились от травм.

«Я не думаю о негативных вещах — только о позитивных. Мы найдем позитив. Я не собираюсь сдаваться и хочу продолжать бороться. Я никогда не показывал, что хочу уйти.

Бэйл, Бензема и Роналдо? Все трое могут появиться на поле в матче с «Депортиво», но я не буду говорить, кто именно сыграет. Я рад, что могу рассчитывать на этих замечательных игроков, они многое делают для команды», — сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Депортиво» начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.