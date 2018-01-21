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    Зидан — о возможной отставке из «Реала»: «Я не собираюсь сдаваться и хочу продолжать бороться»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможной отставке. Также он высказался об атакующем трио Гарет БэйлКарим БенземаКриштиану Роналду, которое может появиться в сегодняшнем матче 20-го тура против «Депортиво», так как все игроки восстановились от травм.

    «Я не думаю о негативных вещах — только о позитивных. Мы найдем позитив. Я не собираюсь сдаваться и хочу продолжать бороться. Я никогда не показывал, что хочу уйти.

    Бэйл, Бензема и Роналдо? Все трое могут появиться на поле в матче с «Депортиво», но я не буду говорить, кто именно сыграет. Я рад, что могу рассчитывать на этих замечательных игроков, они многое делают для команды», — сказал Зидан.

    Матч «Реал» – «Депортиво» начнется в 18:15 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Skysports

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    21.01.2018 13:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 января 2018, 21:18

      Как говорится, не дождетесь

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 января 2018, 14:21

      Посадил бы Криштиану на лавку на пару матчей ! Он бы сразу заиграл ! А то в этом сезоне у него голова чем то совсем другим занята , ну никак не футболом !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 января 2018, 13:58

      Негативные вещи не ждут, когда о них подумают... Они сами лезут куда не надо...
      А из-за подобных мыслей, высокой ответственности и непредсказуемости замечательных игроков, у тренера бубенцы к горлу подкидывает!!..

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > insider_retro 21 января 2018, 18:31

      как представил наглядно последнее предложение Вашего комментария сразу Зидана пожалел))

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 января 2018, 13:43

      М У З И К Зиданушка борись,и главно не боись!!! Сегодня думаю, вы в клочья порвёте Депор и даже Кристинка дубелёк оформить...

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 21 января 2018, 13:32

      Для этого надо не испугаться усадить полсостава на банку и купить кого-то (!!!!!!!!) на место Бензема, ну то есть быть Моуриньо, а не Зиданом.

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