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    Моуринью: «Алексис Санчес? Кажется, он переходит к нам»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями после матча 24 тура АПЛ против «Бернли» (1:0). Португалец отметил работу судьи.

    «У нас получилось хорошо выстроить оборону. Важным компонентом матча была хорошая работа Майка Дина и его команды. Они правильно управляли борьбой на поле.

    Что касается перехода Алексиса Санчеса, то, кажется, он движется по направлению к нам. Но подтверждения у меня нет», – сказал Моуринью.

    «Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет вторым.

    Источник: BBC

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    20.01.2018 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 января 2018, 00:04

      Санчеса заказывали???...Впервые слышу!!!

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