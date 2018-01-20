Моуринью: «Алексис Санчес? Кажется, он переходит к нам»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями после матча 24 тура АПЛ против «Бернли» (1:0). Португалец отметил работу судьи.

«У нас получилось хорошо выстроить оборону. Важным компонентом матча была хорошая работа Майка Дина и его команды. Они правильно управляли борьбой на поле.

Что касается перехода Алексиса Санчеса, то, кажется, он движется по направлению к нам. Но подтверждения у меня нет», – сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ идет вторым.