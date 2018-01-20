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    «Интер» проявляет интерес к защитнику «Сан-Лоренсо» Диасу

    «Интер» рассматривает возможность приобретения защитника «Сан-Лоренсо» Пауло Диаса. В руководстве аргентинского клуба подтвердили интерес «нерадзурри» к 23-летнему игроку.

    «За Диаса в контракте назначены отступные – 12 миллионов евро. Но я настаиваю: ему не нужно уходить. В будущем он будет продан за хорошие деньги. Мы бы не позволили ему уйти менее чем за 8 миллионов евро.

    Интерес «Интера»? Действительно некоторые большие клубы Европы уже интересуются Диасом.

    Кроме того, я могу сказать, что «нерадзурри» сделали запрос, но не конкретное предложение. Они просто проанализировали возможность подписания игрока. Но я настаиваю, что в данный момент он не покинет «Сан-Лоренсо», – сказал секретарь клуба Мигель Мастросимоне.

    В нынешнем сезоне Диас принял участие в 11-ти матчах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    20.01.2018 13:20
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