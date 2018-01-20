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Орещук: «На 99,9%, что Рауш перейдет в «Динамо»

20 января 2018, 06:07
3

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подтвердил информацию о скором переходе в команду полузащитника «Кельна» Константина Рауша. Рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 2 миллиона евро.

«На 99,9%, что Рауш будет в «Динамо». В данный момент это игрок сборной России. Раньше его все устраивало в Германии. Сейчас он там считается легионером. В последнее время он еще стал в «Кельне» игроком замены.

Не могу сказать точно, является ли он усилением для «Динамо» или нет. Я за ним особо не следил. Если Хохлов пригласил его, то значит понимает потенциал Рауша. Уверен, тренер найдет ему место в команде», – сказал Орещук.

В текущем сезоне Рауш провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Кельн Динамо Рауш Константин
Комментарии (3)
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ДАША Д
1516418987
Раз есть 0,1%, то до конца ещё не договорились.
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_Marqella_
1516446282
Рауш хорош, это усиление для Динамо, впрочем как и Марков..))
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