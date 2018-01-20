Орещук: «На 99,9%, что Рауш перейдет в «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подтвердил информацию о скором переходе в команду полузащитника «Кельна» Константина Рауша. Рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 2 миллиона евро.

«На 99,9%, что Рауш будет в «Динамо». В данный момент это игрок сборной России. Раньше его все устраивало в Германии. Сейчас он там считается легионером. В последнее время он еще стал в «Кельне» игроком замены.

Не могу сказать точно, является ли он усилением для «Динамо» или нет. Я за ним особо не следил. Если Хохлов пригласил его, то значит понимает потенциал Рауша. Уверен, тренер найдет ему место в команде», – сказал Орещук.

В текущем сезоне Рауш провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых отдал две результативные передачи.