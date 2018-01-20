Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орещук: «На 99,9%, что Рауш перейдет в «Динамо»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подтвердил информацию о скором переходе в команду полузащитника «Кельна» Константина Рауша. Рыночная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 2 миллиона евро.

    «На 99,9%, что Рауш будет в «Динамо». В данный момент это игрок сборной России. Раньше его все устраивало в Германии. Сейчас он там считается легионером. В последнее время он еще стал в «Кельне» игроком замены.

    Не могу сказать точно, является ли он усилением для «Динамо» или нет. Я за ним особо не следил. Если Хохлов пригласил его, то значит понимает потенциал Рауша. Уверен, тренер найдет ему место в команде», – сказал Орещук.

    В текущем сезоне Рауш провел в чемпионате Германии 12 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 20 января 2018, 14:04

      Рауш хорош, это усиление для Динамо, впрочем как и Марков..))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > _Marqella_ 22 февраля 2018, 09:20

      Для тебя любой хорош, кто ягуаром угостит :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 января 2018, 06:29

      Раз есть 0,1%, то до конца ещё не договорились.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11