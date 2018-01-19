Черчесов – о травме Джикии: «Георгий вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил слова поддержки защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

Напомним, из-за травмы крестообразной связки колена 24-летний россиянин может пропустить чемпионат мира-2018.

«Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки. Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин.

Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй», – сказал Черчесов.

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