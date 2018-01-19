Булыкин: «Локомотиву» по силам пройти «Ниццу»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверен, что «железнодорожники» смогут одолеть «Ниццу» в 1/16 Лиги Европы. Он отметил также, что всем российским клубам, которым предстоит играть в первом раунде плей-офф этого турнира, по силам выйти в следующий.

— До возобновления чемпионата страны «Локомотиву» предстоит сыграть в 1/16 Лиги Европы с французской «Ниццей». Что скажете о сопернике?

— Интересная команда, представляющая один из самых сильных национальных чемпионатов Старого Света. Но в то же время «Ниццу» пройти нам по силам. Все будет зависеть от наших футболистов. Уверен, Юрий Павлович хорошо подготовит их к плей-офф Лиги Европы.

— Если вспомнить историю противостояния российских и французских клубов в еврокубках, то наши команды редко выходили победителями…

— Раз на раз не приходится. Думаю, не стоит вспоминать о том, что было раньше. Важно лишь, какая из команд будет лучше в конкретный момент. Та и победит. Вообще, я думаю, что всем нашим клубам, которым предстоит играть в 1/16 Лиги Европы, по силам выйти в следующий раунд. И «Локомотиву», и «Спартаку», и ЦСКА, и «Зениту».