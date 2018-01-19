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    Булыкин: «Локомотиву» по силам пройти «Ниццу»

    Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин уверен, что «железнодорожники» смогут одолеть «Ниццу» в 1/16 Лиги Европы. Он отметил также, что всем российским клубам, которым предстоит играть в первом раунде плей-офф этого турнира, по силам выйти в следующий.

    — До возобновления чемпионата страны «Локомотиву» предстоит сыграть в 1/16 Лиги Европы с французской «Ниццей». Что скажете о сопернике?

    — Интересная команда, представляющая один из самых сильных национальных чемпионатов Старого Света. Но в то же время «Ниццу» пройти нам по силам. Все будет зависеть от наших футболистов. Уверен, Юрий Павлович хорошо подготовит их к плей-офф Лиги Европы.

    — Если вспомнить историю противостояния российских и французских клубов в еврокубках, то наши команды редко выходили победителями…

    — Раз на раз не приходится. Думаю, не стоит вспоминать о том, что было раньше. Важно лишь, какая из команд будет лучше в конкретный момент. Та и победит. Вообще, я думаю, что всем нашим клубам, которым предстоит играть в 1/16 Лиги Европы, по силам выйти в следующий раунд. И «Локомотиву», и «Спартаку», и ЦСКА, и «Зениту».

    Источник: Известия

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    19.01.2018 08:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 января 2018, 10:36

      верим в победу всех наших клубов!

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 19 января 2018, 09:50

      осенью локо одолел бы лягушатников, а в феврале все будет зависть от того как подготовят футболистов, приоритетнее то чемпионат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 января 2018, 08:42

      Теоретически конечно по силам-но у меня предчувствие что не пройдет-к сожалению для меня как россиянину.

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