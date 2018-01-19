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    Асенсио: «Леганес» – отличная команда, которая очень хорошо играет в обороне»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио считает, что хорошая игра «Леганеса» в обороне едва не стоила его команде неудачного результата в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании.

    «Мы должны были добиться положительного результата в этой встрече. Здорово, что нам это удалось.

    «Леганес» – отличная команда, которая очень хорошо играет в обороне. Это умение соперника дорого обошлось для нас.

    Иногда все идет как по маслу, но иногда случается иначе. Мы должны и дальше работать над улучшением своей игры», – сказал Асенсио.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» – «Реал» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Marca

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    19.01.2018 07:31
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