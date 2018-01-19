Асенсио: «Леганес» – отличная команда, которая очень хорошо играет в обороне»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио считает, что хорошая игра «Леганеса» в обороне едва не стоила его команде неудачного результата в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании.
«Мы должны были добиться положительного результата в этой встрече. Здорово, что нам это удалось.
«Леганес» – отличная команда, которая очень хорошо играет в обороне. Это умение соперника дорого обошлось для нас.
Иногда все идет как по маслу, но иногда случается иначе. Мы должны и дальше работать над улучшением своей игры», – сказал Асенсио.
Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» – «Реал» завершился со счетом 0:1.
Источник: Marca