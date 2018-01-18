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    Алексей Еременко — о дебюте брата Сергея за «Спартак»: «Сыграл без ошибок, выглядел хорошо»

    Алексей Еременко, брат полузащитника «Базеля» Сергея Еременко, который находится на сборах со «Спартаком», поделился мнением о дебюте Сергея за москвичей в матче против «Шанхай СИПГ» (0:1).

    «Игру Сергея видел. Он сыграл без ошибок. Были на игре вместе с братом Ромой и папой. Учитывая возраст Сергея и тот факт, что это его первый матч за команду, мы довольны. Он выглядел хорошо, не терял мяч и здорово вступал в отбор», — сказал Алексей Еременко.

    Главный тренер москвичей Массимо Каррера ранее заявил, что решение по хавбеку будет принято до окончания сборов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2018 21:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 10:40

      нужно и дальше понаблюдать, пока нормально но не более.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 января 2018, 01:04

      "Погоды не делал, но и игры не испортил" (с). Понятно, что первая игра, и ждать нам чего-то сверхъестественного было бы глупо. Но видно было желание играть.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 января 2018, 22:52

      Для начала нормально. И пока всё.

      2
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