Алексей Еременко — о дебюте брата Сергея за «Спартак»: «Сыграл без ошибок, выглядел хорошо»

Алексей Еременко, брат полузащитника «Базеля» Сергея Еременко, который находится на сборах со «Спартаком», поделился мнением о дебюте Сергея за москвичей в матче против «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Игру Сергея видел. Он сыграл без ошибок. Были на игре вместе с братом Ромой и папой. Учитывая возраст Сергея и тот факт, что это его первый матч за команду, мы довольны. Он выглядел хорошо, не терял мяч и здорово вступал в отбор», — сказал Алексей Еременко.

Главный тренер москвичей Массимо Каррера ранее заявил, что решение по хавбеку будет принято до окончания сборов.