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    Бускетс: «Знали, что «Барселона» рано или поздно проиграет»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс постарался увидеть и положительные моменты после поражения от «Эспаньола» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании.

    «Мы знали, что этот день рано или поздно наступит. Мы старались отложить его, как могли, но он пришел сегодня.

    Для нас есть и хорошие новости, которые заключается в том, что впереди есть ответная игра, для того, чтобы исправить ситуацию. Это поражение не повлияет на команду, это рядовой матч для нас.

    Хорошо, что в ответной встрече мы играем дома, мы обязаны побеждать при любых обстоятельствах», – сказал после матча Бускетс.

    Первый матч 1/4 финала Кубка Испании «Эспаньол» – «Барселона» завершился со счетом 1:0.

    Источник: Marca

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    18.01.2018 06:31
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