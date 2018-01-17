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    «Лацио» не будет продавать Милинковича-Савича

    В руководстве «Лацио» не рассматривают возможность продать полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича.

    «Сколько он стоит? Мне все равно, так как он не продается. В какой-то степени он похож на меня: у него такой же характер и готовность отказывать себе ради достижения цели.

    Когда отец убеждал его перейти в «Фиорентину», Сергей сказал: «Хочу играть только в «Лацио». У нас уже была с ним договоренность», – заявил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

    Ранее сообщалось об интересе к сербскому футболисту со стороны «ПСЖ» (170 миллионов евро) и «Манчестер Юнайтед» (95 миллионов евро).

    Источник: Gianlucadimarzio

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    17.01.2018 06:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 января 2018, 14:54

      ещё не вечер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 17 января 2018, 06:59

      Молодец Серёга,не повёлся на бабло )

      3
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