«Лацио» не будет продавать Милинковича-Савича

В руководстве «Лацио» не рассматривают возможность продать полузащитника команды Сергея Милинковича-Савича.

«Сколько он стоит? Мне все равно, так как он не продается. В какой-то степени он похож на меня: у него такой же характер и готовность отказывать себе ради достижения цели.

Когда отец убеждал его перейти в «Фиорентину», Сергей сказал: «Хочу играть только в «Лацио». У нас уже была с ним договоренность», – заявил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

Ранее сообщалось об интересе к сербскому футболисту со стороны «ПСЖ» (170 миллионов евро) и «Манчестер Юнайтед» (95 миллионов евро).