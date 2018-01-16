Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Асенсио

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио.

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта 21-летнего игрока.

В нынешнем сезоне испанец выходил на поле в 28-ми матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 50 миллионов евро. При этом отступные за Асенсио, прописанные в договоре, – 700 миллионов.