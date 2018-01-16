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    Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Асенсио

    «Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Марко Асенсио.

    Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта 21-летнего игрока.

    В нынешнем сезоне испанец выходил на поле в 28-ми матчах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 50 миллионов евро. При этом отступные за Асенсио, прописанные в договоре, – 700 миллионов.

    Источник: Diario Gol

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    16.01.2018 13:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 23:32

      Очень неплохая хотелка.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 января 2018, 17:56

      Нет уж.. асенсио мечтал играть в основе реала и он тут, его любят, уйдет роналду он будет чаще играть, молодой парень еще.. зачем ему в сити.. да и на лавку же там сядет.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 16 января 2018, 15:34

      Зачем ему с лавки Реала на лавку МС уходить?
      Уж не думаю что он лучше Санэ или Стерлинга....

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 января 2018, 13:40

      И ведь перетащит, к бабке не ходи! В особенности, если у Реала дела так же идти будут!

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