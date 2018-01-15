Каррера заявил, что выход из группы будет хорошим результатом для сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018. Итальянец назвал приемлемым результатом выход из группы.

«Думаю, выход из группы станет хорошим результатом для сборной России.

У вас хорошая команда, но для достижения результата также нужно иметь немного удачи. К примеру, если игрок ударит в штангу и мяч отскочит в поле – это неудача, а если отскочит в ворота – это удача, которая очень нужна любой команде.

Нужно посмотреть график наших тренировочных сборов летом. Если будет возможность посетить матчи, обязательно это сделаю. И вы сможете увидеть меня, поддерживающего сборную России», – сказал тренер.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.