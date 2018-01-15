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    Каррера заявил, что выход из группы будет хорошим результатом для сборной России на ЧМ-2018

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018. Итальянец назвал приемлемым результатом выход из группы.

    «Думаю, выход из группы станет хорошим результатом для сборной России.

    У вас хорошая команда, но для достижения результата также нужно иметь немного удачи. К примеру, если игрок ударит в штангу и мяч отскочит в поле – это неудача, а если отскочит в ворота – это удача, которая очень нужна любой команде.

    Нужно посмотреть график наших тренировочных сборов летом. Если будет возможность посетить матчи, обязательно это сделаю. И вы сможете увидеть меня, поддерживающего сборную России», – сказал тренер.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    15.01.2018 20:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 10:56

      если очень постараются то ничего невозможного нет, надеюсь у наших получиться.

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      Рейтинг: +7

      roma83 16 января 2018, 00:59

      выход из группы для сборной лично для меня это будет практически как выиграть кубок мира!!!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 20:32

      Массимо, это несбыточная мечта!!!

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