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  • Каррера заявил, что выход из группы будет хорошим результатом для сборной России на ЧМ-2018

Каррера заявил, что выход из группы будет хорошим результатом для сборной России на ЧМ-2018

15 января 2018, 20:26
3

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о перспективах сборной России на чемпионате мира-2018. Итальянец назвал приемлемым результатом выход из группы.

«Думаю, выход из группы станет хорошим результатом для сборной России.

У вас хорошая команда, но для достижения результата также нужно иметь немного удачи. К примеру, если игрок ударит в штангу и мяч отскочит в поле – это неудача, а если отскочит в ворота – это удача, которая очень нужна любой команде.

Нужно посмотреть график наших тренировочных сборов летом. Если будет возможность посетить матчи, обязательно это сделаю. И вы сможете увидеть меня, поддерживающего сборную России», – сказал тренер.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Сильвербой
1516037530
Массимо, это несбыточная мечта!!!
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roma83
1516053559
выход из группы для сборной лично для меня это будет практически как выиграть кубок мира!!!
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OfaZavr
1516089411
если очень постараются то ничего невозможного нет, надеюсь у наших получиться.
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