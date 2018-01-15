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    Врач сборной сообщил, что РФС анализирует каждую новость иностранных СМИ о применении допинга российскими футболистами

    Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что РФС внимательно следит за любыми новостями и публикациями в СМИ о применении допинга отечественными футболистами. По его словам, любая новость по этому поводу подвергается анализу и получает внутреннюю оценку.

    В воскресенье британские СМИ сообщили, что россияне планировали использовать допинг на домашнем чемпионате мира. По информации источника, близкого к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, российская сторона намеревалась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества.

    «Любая новость по этому поводу анализируется, ей дается внутренняя оценка. К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация не соответствует действительности, и в своей реальной работе по этому направлению мы ориентируемся только на официальные документы и запросы из ФИФА и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), с которыми сложился плодотворный рабочий контакт.

    Ответ на эту новость может быть только таким: все пробы во время подготовки к чемпионату мира берут уполномоченные ФИФА организации, их анализ проводится в Европе. Как российская сторона может что-то подменить? А пробы, которые берет РУСАДА с лета, и берет достаточно активно, контролируются Британским антидопинговым агентством и в тех лабораториях, где оно укажет, так что и здесь мы на процесс повлиять не можем и надеемся только на порядочность европейских партнеров.

    Подобные заметки пишутся целенаправленно, чтобы бросить тень на российский футбол? Ответ очевиден. Хотя, думаю, в Англии есть СМИ, которые дорожат репутацией и следят за тем, что пишут. С одним из таких СМИ в ближайшее время руководство РФС как раз планирует встретиться и дать разъяснения по всем имеющимся вопросам», – сказал Безуглов.

    Источник: ТАСС

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    15.01.2018 14:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +718

      Антимат 15 января 2018, 16:25

      На всякий случай каждый вечер всем клизму и рвотное.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 января 2018, 16:13

      Хочется сказать только заезженную фразу, которая звучит из уст каждого второго футбольного болельщика в России: "Это они так с допингом выступали?" Страшно подумать, что будет без него. Может быть, опустимся до уровня сборной Гибралтара?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 15 января 2018, 15:31

      В какой же мы заднице, только утираемся от плевков, да оправдываемся.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Братья Васильевы 15 января 2018, 22:08

      ...не переживай так сильно,ибо ,если зреть в корень ,то
      народ и фаны ,т.е. ,,мы,, совершенно ни причем.
      Наоборот - это ,,они,, власть футбольная ,которые элементарно зажрались
      считают себя вправе срать на на народ и делать ,что захотят!
      Ps Эти говнюки превратили футбол в Золотой Прииск ,насрав на всех,
      имея мощное кремлевское прикрытие...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 января 2018, 15:10

      "ТАСС уполномочен заявить...."

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 января 2018, 14:59

      Не удивлюсь,если в этом очередном ,,допинговом психозе,,
      не родится новый,,футбольный Родченков,, ,который будет действовать по указке
      из за бугра.Исключать ничего нельзя. Обжегжись на молоке,дуют на воду....

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