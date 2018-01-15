Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врач сборной сообщил, что РФС анализирует каждую новость иностранных СМИ о применении допинга российскими футболистами

Врач сборной сообщил, что РФС анализирует каждую новость иностранных СМИ о применении допинга российскими футболистами

15 января 2018, 14:52
6

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что РФС внимательно следит за любыми новостями и публикациями в СМИ о применении допинга отечественными футболистами. По его словам, любая новость по этому поводу подвергается анализу и получает внутреннюю оценку.

В воскресенье британские СМИ сообщили, что россияне планировали использовать допинг на домашнем чемпионате мира. По информации источника, близкого к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, российская сторона намеревалась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества.

«Любая новость по этому поводу анализируется, ей дается внутренняя оценка. К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация не соответствует действительности, и в своей реальной работе по этому направлению мы ориентируемся только на официальные документы и запросы из ФИФА и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), с которыми сложился плодотворный рабочий контакт.

Ответ на эту новость может быть только таким: все пробы во время подготовки к чемпионату мира берут уполномоченные ФИФА организации, их анализ проводится в Европе. Как российская сторона может что-то подменить? А пробы, которые берет РУСАДА с лета, и берет достаточно активно, контролируются Британским антидопинговым агентством и в тех лабораториях, где оно укажет, так что и здесь мы на процесс повлиять не можем и надеемся только на порядочность европейских партнеров.

Подобные заметки пишутся целенаправленно, чтобы бросить тень на российский футбол? Ответ очевиден. Хотя, думаю, в Англии есть СМИ, которые дорожат репутацией и следят за тем, что пишут. С одним из таких СМИ в ближайшее время руководство РФС как раз планирует встретиться и дать разъяснения по всем имеющимся вопросам», – сказал Безуглов.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1516017581
Не удивлюсь,если в этом очередном ,,допинговом психозе,, не родится новый,,футбольный Родченков,, ,который будет действовать по указке из за бугра.Исключать ничего нельзя. Обжегжись на молоке,дуют на воду....
Ответить
zatonn
1516018232
"ТАСС уполномочен заявить...."
Ответить
Братья Васильевы
1516019480
В какой же мы заднице, только утираемся от плевков, да оправдываемся.
Ответить
BRO_football
1516022006
Хочется сказать только заезженную фразу, которая звучит из уст каждого второго футбольного болельщика в России: "Это они так с допингом выступали?" Страшно подумать, что будет без него. Может быть, опустимся до уровня сборной Гибралтара?
Ответить
Антимат
1516022721
На всякий случай каждый вечер всем клизму и рвотное.
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
2
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
8
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
Вчера, 15:48
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+