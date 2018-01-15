Врач сборной сообщил, что РФС анализирует каждую новость иностранных СМИ о применении допинга российскими футболистами

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что РФС внимательно следит за любыми новостями и публикациями в СМИ о применении допинга отечественными футболистами. По его словам, любая новость по этому поводу подвергается анализу и получает внутреннюю оценку.

В воскресенье британские СМИ сообщили, что россияне планировали использовать допинг на домашнем чемпионате мира. По информации источника, близкого к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, российская сторона намеревалась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества.

«Любая новость по этому поводу анализируется, ей дается внутренняя оценка. К счастью, в подавляющем большинстве случаев эта информация не соответствует действительности, и в своей реальной работе по этому направлению мы ориентируемся только на официальные документы и запросы из ФИФА и РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), с которыми сложился плодотворный рабочий контакт.

Ответ на эту новость может быть только таким: все пробы во время подготовки к чемпионату мира берут уполномоченные ФИФА организации, их анализ проводится в Европе. Как российская сторона может что-то подменить? А пробы, которые берет РУСАДА с лета, и берет достаточно активно, контролируются Британским антидопинговым агентством и в тех лабораториях, где оно укажет, так что и здесь мы на процесс повлиять не можем и надеемся только на порядочность европейских партнеров.

Подобные заметки пишутся целенаправленно, чтобы бросить тень на российский футбол? Ответ очевиден. Хотя, думаю, в Англии есть СМИ, которые дорожат репутацией и следят за тем, что пишут. С одним из таких СМИ в ближайшее время руководство РФС как раз планирует встретиться и дать разъяснения по всем имеющимся вопросам», – сказал Безуглов.