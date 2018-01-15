Цорк: «Я не знаю, что в голове у Обамеянга»

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг перед домашним матчем 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который закончился со счетом 0:0, был выведен из основного состава по дисциплинарным соображениям.
«Наше терпение не является безграничным. Я не знаю, что у него в голове. Сегодня у нас был с ним очень жаркий спор. Мы не привыкли к такому поведению со стороны игроков.
Думаю, что так больше продолжаться не может», – сказал спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк.
Ранее сообщалось о желании габонца покинуть Дортмунд этой зимой.