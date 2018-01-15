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    Цорк: «Я не знаю, что в голове у Обамеянга»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг перед домашним матчем 18-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который закончился со счетом 0:0, был выведен из основного состава по дисциплинарным соображениям.

    «Наше терпение не является безграничным. Я не знаю, что у него в голове. Сегодня у нас был с ним очень жаркий спор. Мы не привыкли к такому поведению со стороны игроков.

    Думаю, что так больше продолжаться не может», – сказал спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк.

    Ранее сообщалось о желании габонца покинуть Дортмунд этой зимой.

    Источник: Goal.com

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    15.01.2018 10:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -37

      gfhxpfbd7406 15 января 2018, 12:11

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 января 2018, 10:37

      Ни к чему хорошему такое поведение не приведёт. В любом клубе, куда он пожелает перейти, просто обязаны подумать, что и сними он в перспективе поступит точно так же!

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      Рейтинг: +38

      Grindcore 15 января 2018, 10:26

      Пьер поймал звёздную болезнь. А ведь именно клуб раскрыл талант Обамеянга.

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