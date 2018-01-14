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Материалы

Боруссия - Вольфсбург

14.01.2018, Воскресенье, 20:00 мск Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 18 тур Боруссия - Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
1 тур
19 августа, суббота 16:30 Вольфсбург 0:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
21 тур
18 февраля, суббота 17:30 Боруссия 3:0 Вольфсбург
4 тур
20 сентября, вторник 21:00 Вольфсбург 1:5 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
32 тур
30 апреля, суббота 16:30 Боруссия 5:1 Вольфсбург
15 тур
5 декабря, суббота 20:30 Вольфсбург 1:2 Боруссия
Германия. Кубок (2014/2015)
Финал
30 мая, суббота 21:00 Боруссия 1:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
16 тур
17 декабря, среда 22:00 Боруссия 2:2 Вольфсбург
Германия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
15 апреля, вторник 22:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
29 тур
5 апреля, суббота 20:30 Боруссия 2:1 Вольфсбург
12 тур
9 ноября, суббота 18:30 Вольфсбург 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Вольфсбург 3:3 Боруссия
16 тур
8 декабря, суббота 18:30 Боруссия 2:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 1:3 Боруссия
12 тур
5 ноября, суббота 18:30 Боруссия 5:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
29 января, суббота 17:30 Вольфсбург 0:3 Боруссия
3 тур
11 сентября, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Вольфсбург
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:30 Вольфсбург 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
32 тур
12 мая, вторник 22:00 Вольфсбург 3:0 Боруссия
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Боруссия 0:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
34 тур
17 мая, суббота 17:30 Боруссия 2:4 Вольфсбург
17 тур
15 декабря, суббота 17:30 Вольфсбург 4:0 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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