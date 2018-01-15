Ригони: «Эвертон»? Со мной лично никто не общался»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Эвертон».

«Мне рассказывали, что появлялись новости об этом, но я так и не знаю, насколько официальными они были. Со мной лично никто не общался.

Это обычные для футбола вещи, поэтому я спокоен и полностью сосредоточен на второй половине сезона в «Зените», – сказал аргентинец.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ригони провел девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.