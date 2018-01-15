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    Ригони: «Эвертон»? Со мной лично никто не общался»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Эвертон».

    «Мне рассказывали, что появлялись новости об этом, но я так и не знаю, насколько официальными они были. Со мной лично никто не общался.

    Это обычные для футбола вещи, поэтому я спокоен и полностью сосредоточен на второй половине сезона в «Зените», – сказал аргентинец.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ригони провел девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2018 00:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 15 января 2018, 06:12

      Я почему то так и думал, подозреваю что вообще никто ни с кем не общался.. Кроме официантки в баре и массажиста из команды второго дивизиона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      VIKZH 15 января 2018, 02:13

      Вперёд зенит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 00:45

      Ещё не вечер..

      0
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