Венгер — о поражении от «Борнмута»: «Мы допускали ошибки, которые не должны были допускать»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение в матче 23-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:2).

«Мы вели 1:0, но потом вдруг пропустили два мяча. Мы не знаем, откуда они взялись. Это расстраивает. Но мы должны быть объективными: мы допускали ошибки, которые не должны были допускать.

Команды, которые борются за выживание, всегда сражаются. Нельзя терять концентрацию.

Санчес? Он одной ногой в команде, а другой — нет. Никогда нельзя говорить определенно о таких ситуациях в трансферный период. Что угодно может случиться в любой момент. Поэтому я решил сконцентрироваться на игре», — сказал Венгер.

«Арсенал» находится на шестой строчке в турнирной таблице.