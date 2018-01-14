Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер — о поражении от «Борнмута»: «Мы допускали ошибки, которые не должны были допускать»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение в матче 23-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:2).

    «Мы вели 1:0, но потом вдруг пропустили два мяча. Мы не знаем, откуда они взялись. Это расстраивает. Но мы должны быть объективными: мы допускали ошибки, которые не должны были допускать.

    Команды, которые борются за выживание, всегда сражаются. Нельзя терять концентрацию.

    Санчес? Он одной ногой в команде, а другой — нет. Никогда нельзя говорить определенно о таких ситуациях в трансферный период. Что угодно может случиться в любой момент. Поэтому я решил сконцентрироваться на игре», — сказал Венгер.

    «Арсенал» находится на шестой строчке в турнирной таблице.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2018 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 14 января 2018, 20:04

      Мы вели 1:0, но потом вдруг пропустили два мяча. Мы не знаем, откуда они взялись ...это ответ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 14 января 2018, 19:22

      Самая очевидная ошибка уже для всех - это присутствие Венгера в роли главного тренера

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11