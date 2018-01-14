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  • ФИФА осуждает публикацию «Спартака» и считает, что РФС должен рассмотреть этот случай

ФИФА осуждает публикацию «Спартака» и считает, что РФС должен рассмотреть этот случай

14 января 2018, 16:17
61

ФИФА выступила с официальным заявлением по публикации в твиттере «Спартака», в которой защитник команды Георгий Джикия сказал «Смотрите, как шоколадки тают на солнце» в отношении бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано.

«ФИФА осуждает публикацию официального твиттера «Спартака». Как уже неоднократно было сказано, любая форма дискриминации на поле или за его пределами является неприемлемой, ей нет места в футболе. Рассматривать этот случай должен РФС», — сообщается в пресс-релизе ФИФА.

«Спартак» удалил публикацию и принес извинения.

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (61)
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Приус
1515936080
Из неудачной шутки сейчас раздуют расистский скандал. Завязывай, Жора, с соцсетями, не бери пример с Кокорина.
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Бубновский
1515937255
....вот скажите: кто руководитель пресс службы спартака? кто отвечает за медиа коммуникацию??? вот за такие косяки перед домашним ЧМ надо сразу выгонять с работы в шею и трубить об этом во все дудки!!!!....НЕЛЬЗЯ СЕЙЧАС ДАВАТЬ НИ ЕДИНОГО ПОВОДА, НИ ЕДИНОЙ ЗАЦЕПКИ ДЛЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ (очередной дисквалификации) НАШЕЙ СБОРНОЙ (теперь уже футбольной)....за что и кому мы платим свои налоги???
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SanInstructor
1515937613
цирк
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Сильвербой
1515937816
Может фифа надо обратить внимание что происходит в самой англии!!??
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fdwhhb.357
1515938622
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://afly.co/2ch
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Atom2020
1515939348
Разве кто-то из "шоколадок", про кого это было написано, обиделся на публикацию Джикии? Кого это оскорбило? Официальным заявляльщикам всякого бреда из какой-то там ФИФЫ стоит научиться разделять дружеский подкол (причем в рамках одного клуба) и действительно расистские заявления ... полнейший бред, короче!!! Если РФС будет рассматривать это дело, то могут официально переименовываться в Российский Союз Пополизаторов Фифы.
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slavа0508
1515939497
Европа всё ниже и ниже опускается,,,маразм крепчает,,,,Скоро уже нельзя будед мужика назвать мужиком,,,,
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Hala Madrid
1515939940
Меня тоже забавляет, что ни одна "тающая шоколадка" не возмутилась, а все вокруг изливаются желчью.
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Тазит
1515944127
Было бы правильно не драконить этих общечеловеков из ФИФА.Не давать им повода. Хотя бы до конца ЧМ.
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DOCTOR PENALTY
1515944197
Сами бразильцы наверное уссываются от этого заявления, от этой толераноё......сти.
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