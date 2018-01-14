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    ФИФА осуждает публикацию «Спартака» и считает, что РФС должен рассмотреть этот случай

    ФИФА выступила с официальным заявлением по публикации в твиттере «Спартака», в которой защитник команды Георгий Джикия сказал «Смотрите, как шоколадки тают на солнце» в отношении бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано.

    «ФИФА осуждает публикацию официального твиттера «Спартака». Как уже неоднократно было сказано, любая форма дискриминации на поле или за его пределами является неприемлемой, ей нет места в футболе. Рассматривать этот случай должен РФС», — сообщается в пресс-релизе ФИФА.

    «Спартак» удалил публикацию и принес извинения.

    Источник: Skysports

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    14.01.2018 16:17
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    Комментарии52
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 15 января 2018, 11:58

      лишнее говно на вентилятор бритов... башкой нужно думать сначала, потом постить всякую фигню

      0
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    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 14 января 2018, 21:33

      ***, чеканутые евродибилы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 14 января 2018, 19:32

      с ума спятили. скоро "белых" защищать начнете???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 18:36

      Сами бразильцы наверное уссываются от этого заявления, от этой толераноё......сти.

      5
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      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > DOCTOR PENALTY 14 января 2018, 19:10

      ...ключевое слово - "наверное".....сегодня им платит российский налогоплательщик, они уссываются.....завтра они перейдут в условный вест хем и будут рассказывать, как их гнобил джикия своими рассистскими высказываниями....хорошо бы если бы это было не так....но, я живу в реальной жизни, а вы?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 14 января 2018, 18:35

      Было бы правильно не драконить этих общечеловеков из ФИФА.Не давать им повода. Хотя бы до конца ЧМ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > Тазит 14 января 2018, 18:37

      ...наконец то адекват появился....браво!!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Бубновский 14 января 2018, 18:51

      не драконить ! это по вашему .опы им лизать ? не драконили уже ! и чё добились ? на ОИ заставят под ихние песни плясать ! ох , давно пора оружием бряцкать ! бубен , а при чем здесь потом инфляция

      2
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      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > тётя ASYA 14 января 2018, 19:06

      ....ну если по твоему - не драконить, а равно, по моему, решать вопросы переговорами и дипломатией, это - лизать жпопу, то наверное, это только твои какие то нездоровые ассоциации...бряцать оружием?...ты, сынок, в армии то хоть служил?...а на двух чеченских войнах столько друзей потерял, сколько у тебя в жизни живых не будет!!!...начнется война, твои пятки будут сверкать первыми, патриот хренофф!!!...а инфляция - это пазлы одной цепи...если не знаешь эту тему, лучше не спрашивай - все равно не поймешь....вот просто интересно: ты знаешь, за что погибло столько наших военнослужащих в сирии???....да???...а бензин сразу подорожал на 2 пункта знаешь по чему????...лучше попивай дальше пивко на диване за мамин счет и не парься....реальная жизнь - не для тебя!

      0
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      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > VVM1964 14 января 2018, 19:28

      ...гм...ну чего ж ты такой не внимательный то??? ни в одном посте, вообще не высказался в адрес джикии как то осуждающе!!!!..хотя и его пожурить стоило бы...футболисты известные, тем более те, кто выкладывает свои видео в инсту, вк. твиттер и т.д., должны быть предельно бдительными и фильтровать свой базар...расстреливать его не надо...просто, ну раз уж он такой юморист, следующее его видео должно было бы быть с тающим на его теле от солнца шоколадом и что бы эти трое темнокожих парня лили бы, к примеру, на него шампанское и запостили бы его как "шоколадный хванчкара"....ну например...может у кого фантазия по богаче???

      -1
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      Рейтинг: +584

      Бубновский > VVM1964 14 января 2018, 19:53

      ...конечно на разных! ...ты там полегше со спиртным то

      -1
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      ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Бубновский 15 января 2018, 19:43

      мне 43 , пиво не пью, первую войну застал! не стращай ! и пошёл ты на......с твоим мировозрением

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 января 2018, 18:19

      Ну понеслооось! Теперь негритосы объявят нам байкот, и откажутся ехать в Россию. Следом байкот объявят все остальные. Кубок мира перенесут в Англию. А вместо России позовут Хохлов! Затем РФС исключит Спартак из РФПЛ. Будут знать, как черножопых обижать )

      0
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      Рейтинг: +584

      Бубновский > APchelov 14 января 2018, 18:34

      ...ты меня конечно, извини, но при ссср тебе бы за такие слова не сладко пришлось! я - сам славянин, но межрассовую ненависть неприемлю....я родился и вырос в азии, там есть чему поучиться и славанину, поверь!..а называть человека черножопым....ты вообще где живешь? в многонациональной стране...разве ж там можно???...это я тебя как православный спрашиваю!!!!

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 14 января 2018, 18:12

      какие ***** извинения !? они там через одного ********* ! ох уж эта наша мирная политика ! ******* пару раз " мимо " ракетами.....

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      Рейтинг: +584

      Бубновский > тётя ASYA 14 января 2018, 18:39

      ...ты предлагаешь ответить парочкой s 400 в сторону Ракки???...а потом еще поднять инфляцию на пару процентов? (бензин и так уже 38-40)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 января 2018, 18:09

      надо поступить так что бы наши бразильцы в 3 съездили в это тупое фифа с им сказали чё за херню вы там подняли и сказать что в клубе все норм рабочая обстановка и ни кто ни кого не ущемляет все по дружески тогда заткнутся эти лицемеры

      3
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      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > Полная Канистра 14 января 2018, 18:42

      ....мыслишь правильно, но ты же понимаешь, что это просто нереально...зачем ездить???...они сами могут выложить свое мнение во всех соцсетях, на официальном сайте спартака, рфс и фифа...только ни чего не изменится!!!!...зацепка уже есть, и это главное...ни кого не интересует - обиделись ли шоколадки или нет

      -1
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Бубновский 14 января 2018, 18:48

      ну нет уж лучше им в лицо сказать что на самом деле то было чем выложить в соцсетях то о чем они думают это для них не аргумент а вот в рожу плюнуть у проходной двери фифны этой тогда поймут

      1
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      ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский > Полная Канистра 14 января 2018, 19:18

      ...да блин, братуха татарский, ты представляешь, как эти трое ниггеров собрались блин, и поехали скандалить в фифа с такими же ниггерами, как и они???...типа - вы не правильно понимаете русский юмор....шоколад это - конфеты, а не человек с черной кожей???...ты правда в это веееришь???))))...профессиональный футболист - это футболист мира, планеты Земля!!!!...сегодня он в одной команде, завтра в другой...ты понимаешь, что ты (мягко сказать) пукнул мозгом???? только без обид

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Бубновский 14 января 2018, 19:26

      да вижу вижу ты тут самый умный как еврей каждому отвечаешь свою ересь суёшь ????????? только без обид

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      Рейтинг: +584

      Бубновский > Полная Канистра 14 января 2018, 19:36

      ....ну зачем же называть умных людей евреями???...я русский...татары тоже умными бывают...вот - к примеру, ты же умный?....я не обиделся...просто "ересь " тебе придется обосновать...ну так, чисто по пацански

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 14 января 2018, 18:08

      чоколаткам самим стоит заткнуть рты этим возмущённым " да я шоколадка, таю на солнце " и пошли они на ЙУХ

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 января 2018, 18:01

      Бред

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