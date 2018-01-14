ФИФА осуждает публикацию «Спартака» и считает, что РФС должен рассмотреть этот случай

ФИФА выступила с официальным заявлением по публикации в твиттере «Спартака», в которой защитник команды Георгий Джикия сказал «Смотрите, как шоколадки тают на солнце» в отношении бразильцев Фернандо, Педро Рошу и Луиса Адриано.

«ФИФА осуждает публикацию официального твиттера «Спартака». Как уже неоднократно было сказано, любая форма дискриминации на поле или за его пределами является неприемлемой, ей нет места в футболе. Рассматривать этот случай должен РФС», — сообщается в пресс-релизе ФИФА.

«Спартак» удалил публикацию и принес извинения.