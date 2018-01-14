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    Нобоа: «Не важно, с кем играть в финале Лиги Европы. Главное, чтобы мы прошли туда»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от весенней части Лиги Европы.

    — Ближайший официальный матч вы проведет против «Селтика». Что знаете об этой команде?

    — Конечно, мы хорошо знаем «Селтик». Они здорово выглядят в атаке, мощно прессингуют и почти не проигрывают дома. Будем детально готовиться к ним на сборах. Нам нужно их побеждать.

    — Как вы считаете, «Зенит» можно назвать в числе фаворитов Лиги Европы или есть более сильные команды — «Атлетико» и «Наполи»?

    — Честно? Много команд-фаворитов, не только «Зенит». Поэтому нужно выкладываться во всех играх до конца и продвигаться за шаг за шагом.

    — А с кем бы вы хотели сыграть в финале Лиги Европы?

    — Самое главное — чтобы в финале играли мы, а соперник не важен.

    — Обещаете болельщикам отыграть восемь очков у «Локомотива»?

    — Будет тяжело, но футбол тем и хорош, что здесь все бывает.

    В 1/16 Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком». Первый матч пройдет 15 февраля в Шотландии.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.01.2018 14:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      roma83 24 января 2018, 23:57

      в бомжатнике полкоманды сказочники и баснописцы

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