Нобоа: «Не важно, с кем играть в финале Лиги Европы. Главное, чтобы мы прошли туда»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от весенней части Лиги Европы.

— Ближайший официальный матч вы проведет против «Селтика». Что знаете об этой команде?

— Конечно, мы хорошо знаем «Селтик». Они здорово выглядят в атаке, мощно прессингуют и почти не проигрывают дома. Будем детально готовиться к ним на сборах. Нам нужно их побеждать.

— Как вы считаете, «Зенит» можно назвать в числе фаворитов Лиги Европы или есть более сильные команды — «Атлетико» и «Наполи»?

— Честно? Много команд-фаворитов, не только «Зенит». Поэтому нужно выкладываться во всех играх до конца и продвигаться за шаг за шагом.

— А с кем бы вы хотели сыграть в финале Лиги Европы?

— Самое главное — чтобы в финале играли мы, а соперник не важен.

— Обещаете болельщикам отыграть восемь очков у «Локомотива»?

— Будет тяжело, но футбол тем и хорош, что здесь все бывает.

В 1/16 Лиги Европы «Зенит» сыграет с «Селтиком». Первый матч пройдет 15 февраля в Шотландии.