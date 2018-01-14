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    Покеттино — о рекорде Кейна: «Если он продолжит играть так же, он побьет все рекорды АЛП»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал победу в матче 23-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0).

    «Мы сыграли фантастически, я очень доволен. Поздравляю всех игроков, они выглядели замечательно. Три очка очень важны, потому что в топ-4 идет упорная борьба.

    Кейн? Гарри очень талантливый игрок и очень профессиональный. Я доволен им. Он заслуживает похвалы. Если Гарри продолжит играть так же, он побьет все рекорды в АЛП», — сказал Покеттино.

    Напомним, что Кейн стал лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в истории АПЛ.

    Источник: BBC

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    14.01.2018 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      kanosa 14 января 2018, 18:41

      Рекорды АЛП)))

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