Покеттино — о рекорде Кейна: «Если он продолжит играть так же, он побьет все рекорды АЛП»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал победу в матче 23-го тура АПЛ против «Эвертона» (4:0).

«Мы сыграли фантастически, я очень доволен. Поздравляю всех игроков, они выглядели замечательно. Три очка очень важны, потому что в топ-4 идет упорная борьба.

Кейн? Гарри очень талантливый игрок и очень профессиональный. Я доволен им. Он заслуживает похвалы. Если Гарри продолжит играть так же, он побьет все рекорды в АЛП», — сказал Покеттино.

Напомним, что Кейн стал лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» в истории АПЛ.