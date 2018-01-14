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    Смертин: «Пост «Спартака»? Данная ситуация станет полезным уроком для клуба»

    Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал сообщение защитника «Спартака» Георгия Джикии, в котором тот назвал темнокожих футболистов московской команды «шоколадками».

    «Спартак» в своем твите явно не хотел никого обидеть или задеть. Уверен, игроки «Спартака» дружат между собой.

    Прежде чем что-то публиковать, всегда нужно подумать, а не оскорбит ли это кого-то. Так что этот пост получил дискриминационный характер, скорее, от незнания. А то, что это случилось на официальном канале «Спартака», – упущение пресс-службы.

    Но, думаю, больше такого не повторится и данная ситуация станет полезным уроком для клуба. В свою очередь, мы готовы провести тренинги «Футбол без дискриминации», которые мы проводим для учащихся школ и университетов, также и для команд РФПЛ», — сказал Смертин.

    «Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.01.2018 07:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +256

      nbv 14 января 2018, 08:25

      Да достали уже. Уже про негров сказать ничего нельзя.

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