Смертин: «Пост «Спартака»? Данная ситуация станет полезным уроком для клуба»

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал сообщение защитника «Спартака» Георгия Джикии, в котором тот назвал темнокожих футболистов московской команды «шоколадками».

«Спартак» в своем твите явно не хотел никого обидеть или задеть. Уверен, игроки «Спартака» дружат между собой.

Прежде чем что-то публиковать, всегда нужно подумать, а не оскорбит ли это кого-то. Так что этот пост получил дискриминационный характер, скорее, от незнания. А то, что это случилось на официальном канале «Спартака», – упущение пресс-службы.

Но, думаю, больше такого не повторится и данная ситуация станет полезным уроком для клуба. В свою очередь, мы готовы провести тренинги «Футбол без дискриминации», которые мы проводим для учащихся школ и университетов, также и для команд РФПЛ», — сказал Смертин.

«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия