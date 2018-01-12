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    Агент Фернандеша — об интересе «Интера»: «Официальных предложений на данный момент не поступало»

    Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, прокомментировал информацию об интересе «Интера» к игроку.

    «Официальных предложений на данный момент не поступало. Мануэлю комфортно в Москве и «Локомотиве», и, конечно, он хочет помочь клубу стать чемпионом. Дальше – посмотрим. Может ли он покинуть «Локо» этой зимой? Пока не хочу это комментировать», — сказал Барбоза.

    Ранее Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков также заявил, что конкретного предложения по Фернандешу не поступало.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2018 15:45
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