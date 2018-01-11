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  • Сборная Испании во время ЧМ будет базироваться в Краснодаре

Сборная Испании во время ЧМ будет базироваться в Краснодаре

11 января 2018, 17:03
3

Спортивный директор RFEF Фернандо Йерро подтвердил информацию о том, что лагерь сборной Испании во время чемпионата мира будет находиться в Краснодаре.

«Мы решили, что Краснодар будет базой для сборной Испании. Это было непростое решение.

Прежде чем остановиться на этом варианте, мы побывали в 13 городах. Расстояние, спортивные объекты, которые нам необходимы – решающую роль сыграли подобные мелочи», – сказал экс-футболист «Реала».

Соперниками чемпионов мира-2010 по группе B стали команды Португалии, Марокко и Ирана.

Источник: Mundodeportivo
Чемпионат мира Испания
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1515679845
Ждём демографического взрыва!!!
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insider_retro
1515681601
Выбор, вполне, обоснован!... Как всегда выбор определили мелочи!..
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Adekvat07
1515689763
испанцы знают толк где водятся бюджетные бабки))
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