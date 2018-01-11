Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Испании во время ЧМ будет базироваться в Краснодаре

    Спортивный директор RFEF Фернандо Йерро подтвердил информацию о том, что лагерь сборной Испании во время чемпионата мира будет находиться в Краснодаре.

    «Мы решили, что Краснодар будет базой для сборной Испании. Это было непростое решение.

    Прежде чем остановиться на этом варианте, мы побывали в 13 городах. Расстояние, спортивные объекты, которые нам необходимы – решающую роль сыграли подобные мелочи», – сказал экс-футболист «Реала».

    Соперниками чемпионов мира-2010 по группе B стали команды Португалии, Марокко и Ирана.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2018 17:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 11 января 2018, 19:56

      испанцы знают толк где водятся бюджетные бабки))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 17:40

      Выбор, вполне, обоснован!... Как всегда выбор определили мелочи!..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 17:10

      Ждём демографического взрыва!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11