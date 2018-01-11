Сборная Испании во время ЧМ будет базироваться в Краснодаре

Спортивный директор RFEF Фернандо Йерро подтвердил информацию о том, что лагерь сборной Испании во время чемпионата мира будет находиться в Краснодаре.

«Мы решили, что Краснодар будет базой для сборной Испании. Это было непростое решение.

Прежде чем остановиться на этом варианте, мы побывали в 13 городах. Расстояние, спортивные объекты, которые нам необходимы – решающую роль сыграли подобные мелочи», – сказал экс-футболист «Реала».

Соперниками чемпионов мира-2010 по группе B стали команды Португалии, Марокко и Ирана.