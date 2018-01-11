«Милан» отказался продавать Андре Силву «Вулверхэмптону» за 35 миллионов

Руководство «Вулверхэмптона» готово было в январе выкупить трансфер нападающего «Милана» Андре Силвы, сообщает Corriere della Sera. С этим предложением они обратились в офис «россонери», но получили отказ.

Представители английского Чемпионшипа готовы были выложить за португальского игрока 35 миллионов евро, но даже эта сумма не стала причиной для расставания итальянцами с форвардом. Ранее было отвергнуто предложение на такую же сумму со стороны представителя китайской Суперлиги.

В текущем сезоне португалец провел на поле 12 матчей в Серии А, не отметившись в них результативными действиями.