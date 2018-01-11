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    «Милан» отказался продавать Андре Силву «Вулверхэмптону» за 35 миллионов

    Руководство «Вулверхэмптона» готово было в январе выкупить трансфер нападающего «Милана» Андре Силвы, сообщает Corriere della Sera. С этим предложением они обратились в офис «россонери», но получили отказ.

    Представители английского Чемпионшипа готовы были выложить за португальского игрока 35 миллионов евро, но даже эта сумма не стала причиной для расставания итальянцами с форвардом. Ранее было отвергнуто предложение на такую же сумму со стороны представителя китайской Суперлиги.

    В текущем сезоне португалец провел на поле 12 матчей в Серии А, не отметившись в них результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 07:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 20 января 2018, 00:43

      35 миллионов,... его за 20 можно было пулить

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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 11 января 2018, 13:03

      А никого не беспокоит что Вулверхэмптон клуб из ЧЕМПИОНЧИПА предлагает 35 лямов?

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 января 2018, 08:00

      щас наверное локти кусают что Луис Адриано в Спартак по халяве отдали! он в 17 матчах 7 забил и 6 отдал, это в РФПЛ! а 38 лямов за Силву, пока только в ЛЕ отрабатывает.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Отчаянный Пердун 11 января 2018, 09:36

      Ну ты не сравнивай-то Кальчо1 и РФПЛ. Сомневаюсь, что вообще такая результативность хотя бы в половину была у лучших бомбардиров нашего чемпионата.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > myelementisearth 11 января 2018, 12:35

      у нас тоже любят автобусы ставить у ворот!

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