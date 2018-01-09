Зидан — о результатах «Реала»: «Я не тот человек, который будет поливать игроков дерьмом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о результатах команды. В матче 18-го тура чемпионата Испании «сливочные» сыграли вничью с «Сельтой» 2:2.

«Я не тот человек, который будет поливать игроков дерьмом. Как бы ни складывалась ситуация, мы вместе оказались в ней.

Мы все несем за нее ответственность, и я, как тренер, в первую очередь. У нас было два замечательных года, не нужно об этом забывать. Мы не будем жить прошлым, но забывать об этом не стоит.

Многие могли бы сказать, что все идет не так, но я не буду этого делать. Если усердно работать, хорошие результаты придут», — сказал Зидан.

«Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. Отставание от лидера турнира «Барселоны» — 16 очков. У команды из Мадрида есть один матч в запасе.