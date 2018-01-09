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    Зидан — о результатах «Реала»: «Я не тот человек, который будет поливать игроков дерьмом»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о результатах команды. В матче 18-го тура чемпионата Испании «сливочные» сыграли вничью с «Сельтой» 2:2.

    «Я не тот человек, который будет поливать игроков дерьмом. Как бы ни складывалась ситуация, мы вместе оказались в ней.

    Мы все несем за нее ответственность, и я, как тренер, в первую очередь. У нас было два замечательных года, не нужно об этом забывать. Мы не будем жить прошлым, но забывать об этом не стоит.

    Многие могли бы сказать, что все идет не так, но я не буду этого делать. Если усердно работать, хорошие результаты придут», — сказал Зидан.

    «Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 32 очка. Отставание от лидера турнира «Барселоны» — 16 очков. У команды из Мадрида есть один матч в запасе.

    Источник: Marca

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    09.01.2018 19:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 января 2018, 20:20

      Да дело то не в этом ,Зинедин....В кризисной ситуации не видно сейчас ни тренерской работы, ни тренерских кадровых решений.Очень похоже что пущено все на самотек.Авось рассосется и снова начнем побеждать...Вот только правильный ли это путь?

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Патронташ 9 января 2018, 23:11

      Да, походу так и есть, до лета поиграем а там посмотрим

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 января 2018, 19:52

      Ну ничего страшного. Годик поиграете в Лиге Европы, отдохнёте, и с новыми силами пойдёте штурмовать вершину Примеру и Лигу чемпионов!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 19:43

      +++Что тут ещё скажешь? Главное спокойствие.

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