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    Эдеру нравится в «Локомотиве», но он готов вернуться во Францию

    Нападающий «Локомотива» Эдер, права на которого принадлежат французскому «Лиллю», готов вернуться в Лигу 1 в январе.

    «Я знаю, что Эдеру очень нравится в «Локомотиве», где он снова почувствовал себя уверенно, начал забивать голы, но он – прагматик. В том случае, если клубы решат расторгнуть арендный договор, то он согласится с этим решением», – рассказал агент L'Equipe.

    Стоит отметить, что в «Лилле» готовы вернуть своего футболиста, так как французский клуб не имеет права регистрировать новичков из-за санкций со стороны УЕФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2018 11:05
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 января 2018, 13:03

      и подцепили ссылку на игрока: Эдера из Интера :)

      но вообще если забашляют за это нормально, то Локомотив легко согласится, не сказать что Эдер очень полезен

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Masteralex 9 января 2018, 16:59

      А то что то он Толи не вписался в команду или просто плохо играет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 января 2018, 12:04

      Хороший ответ псевдопатриотам и пропагандистам, утверждающим, что наш чемп почти сравнялся с чемпионатом Франции, даже в рейтинге УЕФА совсем немножко очков осталось сравняться) Игрок хочет из 1-го клуба России (на данный момент) уйти в 18-й клуб во Франции.............

      -2
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      ...
      Рейтинг: +43

      Costazzz > diadushka 9 января 2018, 12:34

      Каким местом читаете статью? По всей видимости пятой точкой. =)

      4
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Costazzz 9 января 2018, 13:05

      в шоу соловьева рекламу включили и поэтому отвлекся на этот сайт?))) реклама уже кончилась, не отвлекайся от просмотра...

      1
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      Рейтинг: +504

      alex-76 9 января 2018, 11:54

      Думаю ему сложно будет конкурировать с Ари и Фарфаном за место в основном составе.

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > alex-76 9 января 2018, 16:58

      Если При выздоровел то можно и отдать обратно а летом поискать нового напа

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 9 января 2018, 11:53

      На банке сидеть и деньги получать , думаю многим понравится .

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