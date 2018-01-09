Эдеру нравится в «Локомотиве», но он готов вернуться во Францию

Нападающий «Локомотива» Эдер, права на которого принадлежат французскому «Лиллю», готов вернуться в Лигу 1 в январе.

«Я знаю, что Эдеру очень нравится в «Локомотиве», где он снова почувствовал себя уверенно, начал забивать голы, но он – прагматик. В том случае, если клубы решат расторгнуть арендный договор, то он согласится с этим решением», – рассказал агент L'Equipe.

Стоит отметить, что в «Лилле» готовы вернуть своего футболиста, так как французский клуб не имеет права регистрировать новичков из-за санкций со стороны УЕФА.