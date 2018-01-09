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  • Рапопорт: «Зениту» надо меньше думать о «Локомотиве» и «Спартаке»

Рапопорт: «Зениту» надо меньше думать о «Локомотиве» и «Спартаке»

9 января 2018, 06:32
4

Главный тренер СДЮСШОР «Зенит» и экс наставник сине-бело-голубых Борис Рапопорт считает одной из главных проблем первой команды – большое количество игроков одинакового уровня в составе. По его словам, по этой причини главный тренер команды Роберто Манчини проводил столько замен в составе в первой части чемпионата России.

По итогам 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ со «Спартаком», отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

─ Что можно сказать про первую команду? Перед самым Новым годом тренер Анатолий Тимощук заявил, что после зимних сборов «Зенит» выстрелит и наберет максимум очков. Есть ли у вас такая же уверенность?

─ Тимощук находится в команде и, наверное, ему виднее. Но со стороны такой уверенности не создается. До завершения чемпионата России осталось всего 10 матчей. Это очень мало. Надо брать свои очки и ждать осечки от конкурентов. Но тут я с Тимощуком согласен ─ отталкиваться надо от игры «Зенита». О «Локомотиве» и «Спартаке» надо меньше думать. То, что показывала команда Роберто Манчини осенью, не дает надежды, что «Зенит» сам не будет терять очки. К тому же есть Лига Европы ─ у нас очень серьезный противник. «Селтик» нельзя недооценивать, я бы сказал шансы 50 на 50.

─ Тем не менее, вначале вы выражали оптимизм за работу Роберто Манчини.

─ Да. Самое неприятное, что у «Зенита» огромная обойма игроков, но очень много футболистов примерно одинакового уровня. Это не всегда хорошо. Возникает соблазн менять одного на другого, а игру это не усиливает. В последнее время топ-клубы чаще играют не широким составом, а производят лишь вынужденную ротацию. Сначала замены Манчини я воспринимал как что-то интересное, но со временем понял, что это больше похоже на тыканье пальцем в небо.

─ Из-за этого появляются недовольные?

─ Да. Футболисты перестают понимать, почему их меняют. Взять для примера московский «Спартак». Если Глушаков здоров, то понятно, что он будет играть. Никто из игроков с этим спорить не будет. Зобнин тоже, как только поправился, стал постоянно играть. Здесь сразу видно, кто более мастеровит. А когда есть много игроков одного уровня, возникает командное напряжение. Это сейчас проблема для «Зенита».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Тимощук Анатолий Манчини Роберто
Комментарии (4)
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mamba9090909
1515471550
Надо думать о всех играх.
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bumer_moscow
1515478985
всем надо думать только о локо
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zenitovec2007
1515492602
выиграйте 10 матчей чтобы не давать шанс мясным
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Ахимас Вельде
1515510060
Думать нужно ДО того, а не ПОСЛЕ того.
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