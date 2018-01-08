Россиянин признался в организации взрыва возле автобуса дортмундской «Боруссии»

Сегодня в Германии прошло второе заседание суда по делу о взрыве возле автобуса дортмундской «Боруссии» накануне домашнего черно-желтых с «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, который должен был состояться 11 апреля 2017 года. Сергей В., имеющий двойное немецко-российское гражданство, частично признал свою вину. Его обвиняют в покушении на жизнь 28-ми человек, а также в организации взрыва, повлекшего за собой опасные телесные повреждения.

«Я глубоко сожалею о том, что сделал», – сказал 28-летний обвиняемый в зале суда. Также он извинился перед игроками «шмелей» (прим. – в результате взрыва защитник «Боруссии» Марк Бартра получил ранение) и пострадавшему полицейскому.

«Я просто хотел подготовить серьезную атаку. Взрывчатые вещества были прикреплены так, чтобы не было никаких травм», – подчеркнул Сергей В., взяв на себя ответственность за нападение на автобус

Адвокат обвиняемого Карл Хейденрайх подтвердил версию, что его подзащитный не намеревался наносить ущерб людям, а только хотел спровоцировать вылет дортмундцев из Лиги чемпионов, чтобы акции клуба временно обесценились, и он смог бы на этом заработать.

По словам же эксперта-криминалиста, взрывные устройства имели смертоносный эффект и были начинены металлическими болтами.

«Для смертоносного взрыва необходима энергия в 79 джоулей. Согласно реконструкции, у этих зарядов была энергия 135 джоулей. Шрапнель разлетелась на 206 метров», – заявил эксперт.

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