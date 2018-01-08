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    Россиянин признался в организации взрыва возле автобуса дортмундской «Боруссии»

    Сегодня в Германии прошло второе заседание суда по делу о взрыве возле автобуса дортмундской «Боруссии» накануне домашнего черно-желтых с «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, который должен был состояться 11 апреля 2017 года. Сергей В., имеющий двойное немецко-российское гражданство, частично признал свою вину. Его обвиняют в покушении на жизнь 28-ми человек, а также в организации взрыва, повлекшего за собой опасные телесные повреждения.

    «Я глубоко сожалею о том, что сделал», – сказал 28-летний обвиняемый в зале суда. Также он извинился перед игроками «шмелей» (прим. – в результате взрыва защитник «Боруссии» Марк Бартра получил ранение) и пострадавшему полицейскому.

    «Я просто хотел подготовить серьезную атаку. Взрывчатые вещества были прикреплены так, чтобы не было никаких травм», – подчеркнул Сергей В., взяв на себя ответственность за нападение на автобус

    Адвокат обвиняемого Карл Хейденрайх подтвердил версию, что его подзащитный не намеревался наносить ущерб людям, а только хотел спровоцировать вылет дортмундцев из Лиги чемпионов, чтобы акции клуба временно обесценились, и он смог бы на этом заработать.

    По словам же эксперта-криминалиста, взрывные устройства имели смертоносный эффект и были начинены металлическими болтами.

    «Для смертоносного взрыва необходима энергия в 79 джоулей. Согласно реконструкции, у этих зарядов была энергия 135 джоулей. Шрапнель разлетелась на 206 метров», – заявил эксперт.

    В подрыве автобуса «Боруссии» признался россиянин. Что об этом нужно знать?

    Источник: Bild

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    08.01.2018 18:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +43

      iordan137 8 января 2018, 22:15

      Дибилоид ........

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 8 января 2018, 22:05

      Какой же дебил, ради обогащения пойти на такой крайний шаг

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 8 января 2018, 21:56

      Вот-вот, во всём мире пропустят мимо ушей про двойное гражданство, уловят только российское, да и имя вполне себе русское. И по этому выродку будут судить обо всех нас, т.е. о России. Лучше бы судить его по нашим законам, а главное - отбывать наказание у нас, тогда это будет реальное наказание.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 января 2018, 21:36

      Ну точно нтв

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 8 января 2018, 20:49

      Придурь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 января 2018, 20:33

      сам себе яму вырыл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 января 2018, 20:32

      "Сергей В., имеющий двойное немецко-российское гражданство," - этого конченого отщепенца никак нельзя назвать россиянином. Пусть будет немцем. Со всеми вытекающими... Я так думаю!...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      razory 8 января 2018, 20:27

      в Германии все здоровые, и нация вся здоровая ,вот так

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 января 2018, 20:06

      а сколько лет он живет в германии?
      и состоит ли на учете по больной голове?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 января 2018, 19:54

      Нет ни какой разницы в его национальности и гражданстве - смертную казнь!

      3
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