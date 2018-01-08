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  • Россиянин признался в организации взрыва возле автобуса дортмундской «Боруссии»

Россиянин признался в организации взрыва возле автобуса дортмундской «Боруссии»

8 января 2018, 18:29
16

Сегодня в Германии прошло второе заседание суда по делу о взрыве возле автобуса дортмундской «Боруссии» накануне домашнего черно-желтых с «Монако» в 1/4 финала Лиги чемпионов прошлого сезона, который должен был состояться 11 апреля 2017 года. Сергей В., имеющий двойное немецко-российское гражданство, частично признал свою вину. Его обвиняют в покушении на жизнь 28-ми человек, а также в организации взрыва, повлекшего за собой опасные телесные повреждения.

«Я глубоко сожалею о том, что сделал», – сказал 28-летний обвиняемый в зале суда. Также он извинился перед игроками «шмелей» (прим. – в результате взрыва защитник «Боруссии» Марк Бартра получил ранение) и пострадавшему полицейскому.

«Я просто хотел подготовить серьезную атаку. Взрывчатые вещества были прикреплены так, чтобы не было никаких травм», – подчеркнул Сергей В., взяв на себя ответственность за нападение на автобус

Адвокат обвиняемого Карл Хейденрайх подтвердил версию, что его подзащитный не намеревался наносить ущерб людям, а только хотел спровоцировать вылет дортмундцев из Лиги чемпионов, чтобы акции клуба временно обесценились, и он смог бы на этом заработать.

По словам же эксперта-криминалиста, взрывные устройства имели смертоносный эффект и были начинены металлическими болтами.

«Для смертоносного взрыва необходима энергия в 79 джоулей. Согласно реконструкции, у этих зарядов была энергия 135 джоулей. Шрапнель разлетелась на 206 метров», – заявил эксперт.

В подрыве автобуса «Боруссии» признался россиянин. Что об этом нужно знать?

Источник: Bild
Лига Европы Боруссия Д Монако
Комментарии (16)
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Татарин за ЦСКА
1515425631
Он больше немец,нежели русский. Смертную казнь казлу
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DOCTOR PENALTY
1515426550
Урод!
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Сильвербой
1515427093
Заголовок мягко говоря провоцирующий! А почему он русский, почему не немец? Да и вообще, у терроризма нет нации! Этот подонок должен сидеть на электрическом стуле!!!
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Антон bx14e
1515429096
Не хочется людям жить спокойно,размеренно..Сидели бы на берегу реки с удочкой,радовались жизни
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4agaaa
1515430450
Нет ни какой разницы в его национальности и гражданстве - смертную казнь!
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Par Mezan
1515432739
"Сергей В., имеющий двойное немецко-российское гражданство," - этого конченого отщепенца никак нельзя назвать россиянином. Пусть будет немцем. Со всеми вытекающими... Я так думаю!...
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Полная Канистра
1515432808
сам себе яму вырыл
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docndoc
1515437805
Вот-вот, во всём мире пропустят мимо ушей про двойное гражданство, уловят только российское, да и имя вполне себе русское. И по этому выродку будут судить обо всех нас, т.е. о России. Лучше бы судить его по нашим законам, а главное - отбывать наказание у нас, тогда это будет реальное наказание.
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Avaretz
1515438331
Какой же дебил, ради обогащения пойти на такой крайний шаг
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iordan137
1515438924
Дибилоид ........
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