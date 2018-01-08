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    Следующий раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по Вериссимо пройдет во вторник

    Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров сообщил, что очередной раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо состоится во вторник, 9 января.

    «Во вторник пройдет очередной раунд переговоров «Спартака» и «Сантоса» по Вериссимо. Есть незначительные финансовые расхождения. В случае их решения – медобследование. Подробности скоро», – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

    В завершившемся в Бразилии сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей и отметился девятью желтыми карточками.

    Источник: Twitter

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    08.01.2018 14:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 января 2018, 19:08

      Главное не повторять ошибок предыдущего трансферного окна, когда тянули до последнего и купили в итоге Рошу за большие деньги и не купили центрального защитника...
      Смущает количество желтых карточек, многовато...
      Кстати, Гранквист не хочет вроде продлевать контракт с Краснодаром...Он конечно не молод, но уж очень проверенный вариант...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 17:40

      а раундов хоть не как в боксе будет? вплоть до последней минуты трансферного окна))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 8 января 2018, 17:22

      Мыльная опера продолжается! бу га га

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 8 января 2018, 16:51

      А ближе Бразилии защитников не продают? В Скандинавии например.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 8 января 2018, 16:18

      ОН НАШ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 января 2018, 16:14

      Бразилы еще те торгаши черным деревом.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 января 2018, 16:00

      Подскажите, сколько раундов по регламенту?

      11
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 января 2018, 15:55

      Надо второй раунд сделать крайним и нокаутировать их убойным предложением!!..))
      Завернуть товар и на сборы на велосипед к Глушакову!!..))

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > insider_retro 8 января 2018, 17:21

      и в баню иначе не заиграет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 января 2018, 15:24

      Судя по количеству новостей про этого Вериссимо это должен быть как минимум второй Тиаго Силва , но в этом есть большие сомнения , во первых почему, если он такой хороший защитник его не купили раньше, а во вторых по моему бразильские центральные защитники по большей части раскрываются в Италии или в Испании ( не считая Лусио и Налдо).

      3
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      Рейтинг: +25

      Maksutt 8 января 2018, 15:17

      У кого то еще декабрь на дворе!!

      0
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