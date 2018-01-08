Следующий раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по Вериссимо пройдет во вторник

Главное не повторять ошибок предыдущего трансферного окна, когда тянули до последнего и купили в итоге Рошу за большие деньги и не купили центрального защитника...
Смущает количество желтых карточек, многовато...
Кстати, Гранквист не хочет вроде продлевать контракт с Краснодаром...Он конечно не молод, но уж очень проверенный вариант...
Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров сообщил, что очередной раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо состоится во вторник, 9 января.
«Во вторник пройдет очередной раунд переговоров «Спартака» и «Сантоса» по Вериссимо. Есть незначительные финансовые расхождения. В случае их решения – медобследование. Подробности скоро», – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.
В завершившемся в Бразилии сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей и отметился девятью желтыми карточками.