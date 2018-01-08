Следующий раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по Вериссимо пройдет во вторник

Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров сообщил, что очередной раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо состоится во вторник, 9 января.

«Во вторник пройдет очередной раунд переговоров «Спартака» и «Сантоса» по Вериссимо. Есть незначительные финансовые расхождения. В случае их решения – медобследование. Подробности скоро», – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

В завершившемся в Бразилии сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей и отметился девятью желтыми карточками.