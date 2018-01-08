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  • Следующий раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по Вериссимо пройдет во вторник

Следующий раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по Вериссимо пройдет во вторник

8 января 2018, 14:38
14

Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров сообщил, что очередной раунд переговоров между «Спартаком» и «Сантосом» по трансферу защитника Лукаса Вериссимо состоится во вторник, 9 января.

«Во вторник пройдет очередной раунд переговоров «Спартака» и «Сантоса» по Вериссимо. Есть незначительные финансовые расхождения. В случае их решения – медобследование. Подробности скоро», – написал Алланазаров на своей странице в твиттере.

В завершившемся в Бразилии сезоне 22-летний футболист провел 36 матчей и отметился девятью желтыми карточками.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Сантос
Комментарии (14)
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Kрейсер
1515412566
Следующий раунд? Скорей бы этот бокс закончился. Подписали и на сборы.
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hevbn 28
1515414275
Судя по количеству новостей про этого Вериссимо это должен быть как минимум второй Тиаго Силва , но в этом есть большие сомнения , во первых почему, если он такой хороший защитник его не купили раньше, а во вторых по моему бразильские центральные защитники по большей части раскрываются в Италии или в Испании ( не считая Лусио и Налдо).
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insider_retro
1515416158
Надо второй раунд сделать крайним и нокаутировать их убойным предложением!!..)) Завернуть товар и на сборы на велосипед к Глушакову!!..))
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Одинокий волк Маквейд
1515416419
Подскажите, сколько раундов по регламенту?
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Сибирь за Спартак
1515417250
Бразилы еще те торгаши черным деревом.
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спартак спартаков 1
1515417509
ОН НАШ
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Братья Васильевы
1515419498
А ближе Бразилии защитников не продают? В Скандинавии например.
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Великий ЦСКА Москва
1515421347
Мыльная опера продолжается! бу га га
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OfaZavr
1515422436
а раундов хоть не как в боксе будет? вплоть до последней минуты трансферного окна))
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Aleksandr_1986_Spb_
1515427695
Главное не повторять ошибок предыдущего трансферного окна, когда тянули до последнего и купили в итоге Рошу за большие деньги и не купили центрального защитника... Смущает количество желтых карточек, многовато... Кстати, Гранквист не хочет вроде продлевать контракт с Краснодаром...Он конечно не молод, но уж очень проверенный вариант...
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