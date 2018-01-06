«Арсенал» нацелился на приобретение форварда «Реала» Лукаса

«Арсенал» хочет приобрести нападающего «Реала» Лукаса в качестве замены Алексису Санчесу.

Сегодня СМИ сообщили, что чилиец, вероятно, покинет «канониров» в январе и перейдет в «Манчестер Сити», который готов приобрести его за 35 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер красно-белых Арсен Венгер считает, что 26-летний испанец обладает необходимыми качествами, чтобы компенсировать потерю Санчеса.

В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 24-х матчах, забив три гола и сделав пять результативных передач.