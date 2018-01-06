«Арсенал» нацелился на приобретение форварда «Реала» Лукаса

ЗАменить санчеза не сможет. Как раз таки Лукас именно трудяга, но никак не бомбардир. Из молодняка реала прошлого сезона, мората там, асенсио, лукас, может майораль, лукас по голам самый слабый был. Он именно трудяга, коих в арсенале хватает, которые играют хорошо, но не забивают, а помогают в атаке. Типа уилшера, или уолкота... Уматывает соперников. Плюс он мелкий для игры головой.
«Арсенал» хочет приобрести нападающего «Реала» Лукаса в качестве замены Алексису Санчесу.
Сегодня СМИ сообщили, что чилиец, вероятно, покинет «канониров» в январе и перейдет в «Манчестер Сити», который готов приобрести его за 35 миллионов фунтов стерлингов.
Главный тренер красно-белых Арсен Венгер считает, что 26-летний испанец обладает необходимыми качествами, чтобы компенсировать потерю Санчеса.
В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 24-х матчах, забив три гола и сделав пять результативных передач.