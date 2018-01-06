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    «Арсенал» нацелился на приобретение форварда «Реала» Лукаса

    «Арсенал» хочет приобрести нападающего «Реала» Лукаса в качестве замены Алексису Санчесу.

    Сегодня СМИ сообщили, что чилиец, вероятно, покинет «канониров» в январе и перейдет в «Манчестер Сити», который готов приобрести его за 35 миллионов фунтов стерлингов.

    Главный тренер красно-белых Арсен Венгер считает, что 26-летний испанец обладает необходимыми качествами, чтобы компенсировать потерю Санчеса.

    В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 24-х матчах, забив три гола и сделав пять результативных передач.

    Источник: Don Balon

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    06.01.2018 18:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 января 2018, 19:18

      ЗАменить санчеза не сможет. Как раз таки Лукас именно трудяга, но никак не бомбардир. Из молодняка реала прошлого сезона, мората там, асенсио, лукас, может майораль, лукас по голам самый слабый был. Он именно трудяга, коих в арсенале хватает, которые играют хорошо, но не забивают, а помогают в атаке. Типа уилшера, или уолкота... Уматывает соперников. Плюс он мелкий для игры головой.

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      Рейтинг: +421

      LMI 6 января 2018, 18:38

      Ай...я уже, честно говоря, даже никак не реагирую на инфу о том, что Арсенал кого-нибудь там подпишет. Ну молодняк еще подпишем, грек тому пример. А вот кого серьезного, готового вот сейчас что-то делать и помогать ... нет. Тем паче из Реала, или там из какого еще гранда.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 18:19

      У Лукаса будет больше шансов играть в основе.

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