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    Покеттино — о ничьей с «Вест Хэмом»: «Мы заслужили победу, но это футбол, и нужно принять такой результат»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

    «Мы забили только один гол, и сделали это в самой сложной ситуации. Я доволен тем, как играла команда, но разочарован результатом. Мы заслужили победу, но это футбол, и нам нужно принять такой результат.

    Мы должны были забивать и быть более эффективными впереди до забитого мяча. Играть и бегать так, как это делали мы после игры, которая была 48 часов назад, заслуживает похвалы», — сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» занимает пятую строку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    05.01.2018 01:15
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