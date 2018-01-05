Покеттино — о ничьей с «Вест Хэмом»: «Мы заслужили победу, но это футбол, и нужно принять такой результат»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

«Мы забили только один гол, и сделали это в самой сложной ситуации. Я доволен тем, как играла команда, но разочарован результатом. Мы заслужили победу, но это футбол, и нам нужно принять такой результат.

Мы должны были забивать и быть более эффективными впереди до забитого мяча. Играть и бегать так, как это делали мы после игры, которая была 48 часов назад, заслуживает похвалы», — сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает пятую строку в турнирной таблице.