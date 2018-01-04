Источник: Горецка может перейти в «Баварию» бесплатно

Издание Kicker опубликовало подробности возможного перехода Леона Горецки из «Шальке-04» в «Баварию».

Согласно источнику, стороны близки к заключению сделки.

Ожидается, что 22-летний полузащитник пополнит состав мюнхенского клуба летом, после истечения контракта с командой из Гельзенкирхена. Горецка может перейти в «Баварию» на правах свободного агента.

В текущем сезоне он принял участие в 12-ти матчах всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Горецка вошел в символическую сборную Transfermarkt среди наиболее подорожавших игроков Бундеслиги в 2017 году. Его трансферная стоимость выросла с 15 миллионов евро до 40.