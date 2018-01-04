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    Источник: Горецка может перейти в «Баварию» бесплатно

    Издание Kicker опубликовало подробности возможного перехода Леона Горецки из «Шальке-04» в «Баварию».

    Согласно источнику, стороны близки к заключению сделки.

    Ожидается, что 22-летний полузащитник пополнит состав мюнхенского клуба летом, после истечения контракта с командой из Гельзенкирхена. Горецка может перейти в «Баварию» на правах свободного агента.

    В текущем сезоне он принял участие в 12-ти матчах всех турниров, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Горецка вошел в символическую сборную Transfermarkt среди наиболее подорожавших игроков Бундеслиги в 2017 году. Его трансферная стоимость выросла с 15 миллионов евро до 40.

    Источник: Kicker.de

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    04.01.2018 15:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 16:15

      все равно что-нибудь шальке переподет

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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:40

      Не верю ! Шальке всегда имел свой навар !

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