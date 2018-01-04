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    Вальдес завершил карьеру в 35 лет

    Экс-вратарь «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт Ла Лиги.

    Вальдес является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2000 по 2014 год. В этот период он по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, три раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и кубок Испании.

    В январе 2015 года Вальдес стал футболистом «Манчестер Юнайтед». Год спустя голкипер был арендован льежским «Стандардом», а в межсезонье перешел в «Мидлсбро» в статусе свободного агента.

    В основе сборной Испании игрок дебютировал в 2010 году и позже принял участие в трех крупных турнирах – ЧМ-2010 (золото), Евро-2012 (золото), Кубок конфедераций-2013 (второе место).

    Источник: Twitter

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    04.01.2018 13:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 января 2018, 23:34

      Выйграл всё что можно, молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 января 2018, 19:55

      после Барсы уже не тот был зря сам решил уйти и искал новый вызов, правильно говорят от добра добра не ищут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > OfaZavr 4 января 2018, 21:29

      Он ушел не по своей воли! Была серьезная травма, поэтому срочно продали, пока еще был хоть немного конкурентоспособным! Классный был голкипер!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Fin035 5 января 2018, 11:00

      а разве не он сам говорил что отказался продлевать контракт с Барселоной и хотел бы поиграть в другом чемпионате?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > OfaZavr 5 января 2018, 13:17

      Не спорю, его коммент! А почему лучший голкипер просиживает лавку, спросит весь футбольный мир?! Значит серьезная травма, крикнут все! О таких делах в спорте молчат, чтобы по возможности продлить карьеру на сколько это будет возможно! С серьезной травмой в Европе делать нечего, а дальше дорога только одна, либо в Китай или Катар! А так, удочку закинули да и ладно! В любом случае кто нибудь клюнет, тем более хороший голкипер в мире всегда на нарасхват!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Fin035 5 января 2018, 17:58

      ну да может так и есть, мы ведь всей внутрикомандной кухни не знаем, может напишет когда-нибудь 100% правду в своей автобиографии.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:51

      После Барсы , МЮ и сборной Испании ! Какой-то Мидлсбро ? Оно и понятно !

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 4 января 2018, 14:53

      Тот случай, когда средний-герой. Но, в любом случае он МОЛОДЕЦ.

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 января 2018, 14:43

      Чемпион.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 января 2018, 14:13

      не по делу уходил из Барселоны

      2
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 4 января 2018, 14:01

      Потерялся,когда покинул родной клуб.Сам виноват

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 13:56

      Зря поторопился, в Арсенале место освободилось. В тульском.

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