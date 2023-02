Вальдес завершил карьеру в 35 лет

Экс-вратарь «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт Ла Лиги.

Вальдес является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2000 по 2014 год. В этот период он по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, три раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и кубок Испании.

В январе 2015 года Вальдес стал футболистом «Манчестер Юнайтед». Год спустя голкипер был арендован льежским «Стандардом», а в межсезонье перешел в «Мидлсбро» в статусе свободного агента.

В основе сборной Испании игрок дебютировал в 2010 году и позже принял участие в трех крупных турнирах – ЧМ-2010 (золото), Евро-2012 (золото), Кубок конфедераций-2013 (второе место).

#LaLiga (6)

Champions League (3)

World Cup (1)

Euro (1)

UEFA Super Cup (2)

Copa del Rey (2)

Club World Cup (2)

Supercopa de España (6)

LaLiga fewest goals conceded (5)



