Вальдес завершил карьеру в 35 лет

Экс-вратарь «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт Ла Лиги.

Вальдес является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2000 по 2014 год. В этот период он по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, три раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и кубок Испании.

В январе 2015 года Вальдес стал футболистом «Манчестер Юнайтед». Год спустя голкипер был арендован льежским «Стандардом», а в межсезонье перешел в «Мидлсбро» в статусе свободного агента.

В основе сборной Испании игрок дебютировал в 2010 году и позже принял участие в трех крупных турнирах – ЧМ-2010 (золото), Евро-2012 (золото), Кубок конфедераций-2013 (второе место).