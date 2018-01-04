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    Бельерин: «Мой гол важен для всего «Арсенала»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин не только заработал пенальти, сбив полузащитника «Челси» Эдена Азара, но и смог сравнять счет в матче 22-го тура АПЛ. Он отметил борьбу, которая велась командами на протяжении всей встречи.

    «Борьба в этом матче шла до последней минуты. Мы основательно подошли к этой встрече, что помогло нам правильно отреагировать в концовке.

    Пенальти? Азар очень быстро двигается в штрафной. Я увидел мяч в воздухе, хотел успеть к нему первым. Мы коснулись его одновременно, а судья решил, что это пенальти.

    Мой гол? Рад, что сумел забить. Я давно не отличался. Но этот гол важен не столько для меня лично, сколько для всей команды», – заявил Бельерин после матча Sky Sports.

    Игра 22-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Челси» завершилась со счетом 2:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 4 января 2018, 08:13

      сплошное разочарование в этом сезоне. сильно сдал. Найлз выглядит куда лучше. только с другого фланга...

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