Бельерин: «Мой гол важен для всего «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин не только заработал пенальти, сбив полузащитника «Челси» Эдена Азара, но и смог сравнять счет в матче 22-го тура АПЛ. Он отметил борьбу, которая велась командами на протяжении всей встречи.

«Борьба в этом матче шла до последней минуты. Мы основательно подошли к этой встрече, что помогло нам правильно отреагировать в концовке.

Пенальти? Азар очень быстро двигается в штрафной. Я увидел мяч в воздухе, хотел успеть к нему первым. Мы коснулись его одновременно, а судья решил, что это пенальти.

Мой гол? Рад, что сумел забить. Я давно не отличался. Но этот гол важен не столько для меня лично, сколько для всей команды», – заявил Бельерин после матча Sky Sports.

Игра 22-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Челси» завершилась со счетом 2:2.