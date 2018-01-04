Венгер: «После пенальти могли и проиграть»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен судейством во встрече с «Челси» в рамках 22-го тура АПЛ. Он отметил, что даже видеоповторы не смогут изменить ситуацию.

«Мы увидели отличный матч. Но есть сожаление о том, что мы открыли счет, и вскоре случился фарс. После этого мы выглядели психологически убитыми и могли проиграть. Хорошо, что нашлись силы отыграться. Сложно сказать, но возможно, что результат справедлив.

Почему фарс? Подобные пенальти можно назначать по 10 раз в каждом матче. Почитайте, что пишут об этом зарубежные газеты и английские, и вы увидите разницу. Жаль, что матчи омрачают подобные ситуации, на которые ты не в силах повлиять. Остается только продолжать играть в свой футбол и надеяться, что тебе в итоге повезет.

В целом я доволен качеством наших матчей. Если сегодня в наши ворота назначили пенальти, тогда мы должны были пробить как минимум два таких же 11-метровых.

Видеоповторы? Я особо не надеюсь на то, что они смогут изменить ситуацию, не хочу об этом говорить. Я люблю футбол и хочу говорить о футболе, а не о судьях», – заявил Венгер после матча.

Игра 22-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Челси» завершилась со счетом 2:2.