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    Венгер: «После пенальти могли и проиграть»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен судейством во встрече с «Челси» в рамках 22-го тура АПЛ. Он отметил, что даже видеоповторы не смогут изменить ситуацию.

    «Мы увидели отличный матч. Но есть сожаление о том, что мы открыли счет, и вскоре случился фарс. После этого мы выглядели психологически убитыми и могли проиграть. Хорошо, что нашлись силы отыграться. Сложно сказать, но возможно, что результат справедлив.

    Почему фарс? Подобные пенальти можно назначать по 10 раз в каждом матче. Почитайте, что пишут об этом зарубежные газеты и английские, и вы увидите разницу. Жаль, что матчи омрачают подобные ситуации, на которые ты не в силах повлиять. Остается только продолжать играть в свой футбол и надеяться, что тебе в итоге повезет.

    В целом я доволен качеством наших матчей. Если сегодня в наши ворота назначили пенальти, тогда мы должны были пробить как минимум два таких же 11-метровых.

    Видеоповторы? Я особо не надеюсь на то, что они смогут изменить ситуацию, не хочу об этом говорить. Я люблю футбол и хочу говорить о футболе, а не о судьях», – заявил Венгер после матча.

    Игра 22-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Челси» завершилась со счетом 2:2.

    Источник: BBC

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    04.01.2018 06:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 10:57

      а пенальти то вчера был 100%

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 4 января 2018, 08:15

      в нападении в кое-то веки все хорошо, в обороне - катастрофа!!!

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