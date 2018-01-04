Азар: «Пенальти? Нарушение было очевидным»

Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что его команда выглядела достойно во встрече с «Арсеналом» в рамках 22-го тура АПЛ.

«Матч получился равным. Обе команды показали весьма хороший футбол. Наверное, мы могли забить больше, но упустили несколько голевых моментов. Наш последний удар должен был стать результативным. Но все же мы довольны результатом.

Пенальти? Не нужно смотреть никакого повтора, так как нарушение было очевидным. При этом Петр отличный голкипер, и забить ему всегда тяжело. Но я смог переиграть его, отправив мяч в сетку, и это самое главное», – заявил Азар после матча Sky Sports.

Игра 22-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Челси» завершилась со счетом 2:2.