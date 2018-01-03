Мэйтленд-Найлс, Холдинг и Чамберс – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Челси»

С такой то зашитой играли уверенно в атаку ,Арсенал был хорошо ,а Челси просто отыгрывался и всё ,вообще не игру показал Челси ,и Найлс что ли левый защитник Арсенала хорошо сыграл ,видно талант растет
Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси».
«Арсенал»: Чех, Чамберс, Мустафи, Холдинг, Джака, Уилшир, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Озил, Санчес, Лаказетт.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас, Алонсо, Азар, Мората.
Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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