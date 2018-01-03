Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мэйтленд-Найлс, Холдинг и Чамберс – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Челси»

    Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси».

    «Арсенал»: Чех, Чамберс, Мустафи, Холдинг, Джака, Уилшир, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Озил, Санчес, Лаказетт.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас, Алонсо, Азар, Мората.

    Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2018 21:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 4 января 2018, 01:01

      С такой то зашитой играли уверенно в атаку ,Арсенал был хорошо ,а Челси просто отыгрывался и всё ,вообще не игру показал Челси ,и Найлс что ли левый защитник Арсенала хорошо сыграл ,видно талант растет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11