Мэйтленд-Найлс, Холдинг и Чамберс – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Челси»

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси».

«Арсенал»: Чех, Чамберс, Мустафи, Холдинг, Джака, Уилшир, Бельерин, Мэйтленд-Найлс, Озил, Санчес, Лаказетт.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас, Алонсо, Азар, Мората.

Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс». Начало – в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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