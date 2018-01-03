Куртуа — о матче с «Арсеналом»: «Самое главное — это победа»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 22-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Я думаю в рождественский период, когда проходит много игр, важно набрать максимальное количество очков. Особенно сейчас, когда мы играем против тех, кто находится ниже нас в турнирной таблице. В случае победы мы можем подняться на вторую строчку.

Мы хотим попытаться сократить отставание от «Сити» на столько очков, на сколько это возможно. Мы хорошо обороняемся, не пропускаем голов. Надеюсь, мы сможем продолжать играть так же. Но самое главное в матче с «Арсеналом» — это победа», — сказал Куртуа.

«Челси» в случае победы над «Арсеналом» наберет 48 очков и поднимется на вторую строчку в турнирной таблице.

Матч «Арснал» – «Челси» состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онланй-трансляцию встречи.