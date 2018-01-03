Спаллетти: «Я хочу удержать своих игроков, но, боюсь, их заставят уйти»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от зимнего трансферного окна.

«Я приехал сюда (на встречу с руководством клуба — прим. ред.), чтобы спрятать контракты моих игроков, и сейчас я везу их домой (смеется).

Трансферы? Я ни на что не рассчитываю, об этом лучше спросить у директоров. Я хочу только удержать своих игроков, но, боюсь, клуб заставит их уйти», — сказал Спаллетти.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может оказаться в «Интере».