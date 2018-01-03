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    Конте: «Челси» сделает все, чтобы набрать три очка в матче с «Арсеналом»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал предстоящий матч с «Арсеналом» в рамках 22-го тура АПЛ – одним из самых важных в текущем сезоне.

    «Мне очень важно задействовать всех моих игроков. И мы в этой ситуации справляемся очень неплохо, потому что мы ротируем состав, но в то же время мы добиваемся результата, а это значит, что мои ребята очень хорошо работают.

    Моя цель – вывести всех моих игроков на пик формы, особенно сейчас, когда начнется вторая половина сезона, а это очень важный отрезок, потому что именно сейчас решается – добьешься ты своей цели или нет.

    Когда играешь с «Арсеналом», важен каждый матч, и завтрашняя встреча – одна из самых важных в чемпионате. Конечно, мы будем делать все, что можем, постараемся набрать три очка и подарить радость болельщикам», – рассказал Конте.

    Матч 22-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси» состоится в среду, 3 января, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.01.2018 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 3 января 2018, 12:11

      Я думаю на сегодня это не такая уж и грандиозная проблема. Арсенал явно в кризисе, и обыграть его не большая проблема

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 3 января 2018, 11:39

      Ждём красивый футбол!!!

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