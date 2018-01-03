Конте: «Челси» сделает все, чтобы набрать три очка в матче с «Арсеналом»

Я думаю на сегодня это не такая уж и грандиозная проблема. Арсенал явно в кризисе, и обыграть его не большая проблема
Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал предстоящий матч с «Арсеналом» в рамках 22-го тура АПЛ – одним из самых важных в текущем сезоне.
«Мне очень важно задействовать всех моих игроков. И мы в этой ситуации справляемся очень неплохо, потому что мы ротируем состав, но в то же время мы добиваемся результата, а это значит, что мои ребята очень хорошо работают.
Моя цель – вывести всех моих игроков на пик формы, особенно сейчас, когда начнется вторая половина сезона, а это очень важный отрезок, потому что именно сейчас решается – добьешься ты своей цели или нет.
Когда играешь с «Арсеналом», важен каждый матч, и завтрашняя встреча – одна из самых важных в чемпионате. Конечно, мы будем делать все, что можем, постараемся набрать три очка и подарить радость болельщикам», – рассказал Конте.
Матч 22-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси» состоится в среду, 3 января, в 22:45 по московскому времени.